«Лучшие решение...». Масловски – про слухи о интересе Динамо к Пулулу
Спортивный директор «Ягеллонии» прокомментировал трансферые слухи вокруг Афимико Пулулу
Спортивный директор «Ягеллонии» Лукаш Масловски прокомментировал слухи о интересе киевского «Динамо» к Афимико Пулулу:
«Предложений от киевского «Динамо» по Пулулу нам не поступало. По нему были два других предложения, но они оказались абсолютно непривлекательными для нас. Я бы даже сказал, что это были легкомысленные предложения.
Сейчас Пулулу также не испытывает давления в плане трансфера. Я думаю, что лучшее решение для обеих сторон – дожить до лета, а затем решить, что лучше»
В текущем сезоне Афимико Пулулу провел 30 матчей на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что воспитанник «Динамо» продолжит карьеру в клубе Первой лиги.
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