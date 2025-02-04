«Лучшие решение...». Масловски – про слухи о интересе Динамо к Пулулу

Спортивный директор «Ягеллонии» Лукаш Масловски прокомментировал слухи о интересе киевского «Динамо» к Афимико Пулулу:

«Предложений от киевского «Динамо» по Пулулу нам не поступало. По нему были два других предложения, но они оказались абсолютно непривлекательными для нас. Я бы даже сказал, что это были легкомысленные предложения.

Сейчас Пулулу также не испытывает давления в плане трансфера. Я думаю, что лучшее решение для обеих сторон – дожить до лета, а затем решить, что лучше»

В текущем сезоне Афимико Пулулу провел 30 матчей на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что воспитанник «Динамо» продолжит карьеру в клубе Первой лиги.