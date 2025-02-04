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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 13:32 |
732
0

Воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе Первой лиги

Дмитрий Фастов присоединится к хмельницкому клубу на правах свободного агента

04 февраля 2025, 13:32 |
732
0
Воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе Первой лиги
ФК Левый Берег. Дмитрий Фастов

27-летний украинский голкипер Дмитрий Фастов продолжит карьеру в Первой лиги – в услугах футболиста заинтересован ФК «Подолье».

Вратарь присоединится к хмельницкому клубу на правах свободного агента. Последние полгода Фастов провел в Премьер-лиге, где сыграл один матч и пропустил три гола за «Левый Берег».

Голкипер является воспитанником киевского «Динамо», а также имеет опыт выступлений в зарубежных чемпионатах – играл за клубы из Португалии, Польши и Франции.

«Подолье» занимает 17-е место в «Группе выбывания», набрав восемь баллов. Во второй части сезона хмельницкий клуб будет бороться за сохранения прописки в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что центральный защитник «Динамо» U-19 может перейти в «Верес».

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Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Дмитрий Фастов Левый Берег Киев
Микола Титюк Источник: Sportarena
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