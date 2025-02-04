Воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе Первой лиги

27-летний украинский голкипер Дмитрий Фастов продолжит карьеру в Первой лиги – в услугах футболиста заинтересован ФК «Подолье».

Вратарь присоединится к хмельницкому клубу на правах свободного агента. Последние полгода Фастов провел в Премьер-лиге, где сыграл один матч и пропустил три гола за «Левый Берег».

Голкипер является воспитанником киевского «Динамо», а также имеет опыт выступлений в зарубежных чемпионатах – играл за клубы из Португалии, Польши и Франции.

«Подолье» занимает 17-е место в «Группе выбывания», набрав восемь баллов. Во второй части сезона хмельницкий клуб будет бороться за сохранения прописки в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что центральный защитник «Динамо» U-19 может перейти в «Верес».