Сабо назвал клуб, в который перейдет Бражко из Динамо

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать в зимнее трансферное окно Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»

Бывший тренер «сине-белых» Йожеф Сабо убежден, что «Вулверхэмптону» в будущем таки удастся приобрести украинца:

– Я думаю, что «Вулверхэмптон» его купит позже. Однако ненадолго. Бражко – хороший футболист, и я убежден, что его будущее предполагает дальнейший путь вверх, в более солидный клуб.

В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.