Сабо назвал клуб, в который перейдет Бражко из Динамо
Бывший наставник киевлян верит, что Владимира таки купит «Вулверхэмптон»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать в зимнее трансферное окно Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»
Бывший тренер «сине-белых» Йожеф Сабо убежден, что «Вулверхэмптону» в будущем таки удастся приобрести украинца:
– Я думаю, что «Вулверхэмптон» его купит позже. Однако ненадолго. Бражко – хороший футболист, и я убежден, что его будущее предполагает дальнейший путь вверх, в более солидный клуб.
В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жена Усика рассказала о неожиданном визите...
Что не сделаешь ради рекламы...