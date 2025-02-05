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  4. Сабо назвал клуб, в который перейдет Бражко из Динамо
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 03:07 |
319
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Сабо назвал клуб, в который перейдет Бражко из Динамо

Бывший наставник киевлян верит, что Владимира таки купит «Вулверхэмптон»

05 февраля 2025, 03:07 |
319
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Сабо назвал клуб, в который перейдет Бражко из Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать в зимнее трансферное окно Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»

Бывший тренер «сине-белых» Йожеф Сабо убежден, что «Вулверхэмптону» в будущем таки удастся приобрести украинца:

– Я думаю, что «Вулверхэмптон» его купит позже. Однако ненадолго. Бражко – хороший футболист, и я убежден, что его будущее предполагает дальнейший путь вверх, в более солидный клуб.

В этом сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Источник: в Металлисте 1925 определились с судьбой опального защитника
Вулверхэмптон Динамо Киев трансферы трансферы АПЛ Игорь Цыганык трансферы УПЛ Владимир Бражко инсайд
Дмитрий Олийнык
Дмитрий Олийнык Sport.ua
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