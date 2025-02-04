Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зубков перешел из Шахтера в Тразбзонспор. Главные цифры карьеры
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 19:10 |
80
0

Зубков перешел из Шахтера в Тразбзонспор. Главные цифры карьеры

Украинский хавбек продолжит карьеру в Турции

04 февраля 2025, 19:10 |
80
0
Зубков перешел из Шахтера в Тразбзонспор. Главные цифры карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Александр Зубков официально перебрался из «Шахтера» в «Трабзонспор» и уже успел провести первую тренировку.

Зубков является воспитанником академии «Шахтера», к которой присоединился в 2011 году и дошел с командой до финала Юношеской лиги УЕФА (2014/15). Дебют в составе основной команды состоялся 23 сентября 2015 года.

Всего в футболке «горняков» 28-летний Александр принял участие в 107 матчах и отметился 42 результативными действиями (20 голов и 22 ассиста). В составе «оранжево-черных» получил 9 трофеев: 4 чемпионских титула Украины, 4 Кубка Украины и Суперкубок страны.

В составе национальной сборной дебютировал 7 октября 2020 года в матче против Франции, который Украина проиграла со счетом 7:1. Всего на международном уровне провел 37 поединков, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

В текущем сезоне полузащитник провел 21 поединок, в которых отметился 7 голами и 6 результативными передачами.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Динамо была возможность неплохо заработать на Бущане»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Результат в еврокубках? Такой уровень наших команд»
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил основного форварда в Польшу
трансферы Трабзонспор Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Александр Зубков трансферы УПЛ статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Футбол | 03 февраля 2025, 19:43 44
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией

Ожидается, что за украинскую команду снова сыграет Владислав Кабаев

Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Футбол | 04 февраля 2025, 13:51 15
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой

Фран Гарсия может оказаться в центре скандала

Атлетико принял кардинальное решение по зимнему переходу Зинченко
Футбол | 03.02.2025, 19:10
Атлетико принял кардинальное решение по зимнему переходу Зинченко
Атлетико принял кардинальное решение по зимнему переходу Зинченко
Под предводительством Хвичи. Топ-10 трансферов зимнего окна
Футбол | 04.02.2025, 18:14
Под предводительством Хвичи. Топ-10 трансферов зимнего окна
Под предводительством Хвичи. Топ-10 трансферов зимнего окна
БРУНО: «У Усика не было бы никаких шансов против него»
Бокс | 04.02.2025, 00:01
БРУНО: «У Усика не было бы никаких шансов против него»
БРУНО: «У Усика не было бы никаких шансов против него»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
02.02.2025, 20:49 2
Другие виды
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
03.02.2025, 08:20 2
Футбол
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
02.02.2025, 23:42 18
Футбол
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
03.02.2025, 21:11 5
Футбол
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
03.02.2025, 00:20
Бокс
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
03.02.2025, 12:37 6
Бокс
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
03.02.2025, 06:43 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем