Зубков перешел из Шахтера в Тразбзонспор. Главные цифры карьеры

Александр Зубков официально перебрался из «Шахтера» в «Трабзонспор» и уже успел провести первую тренировку.

Зубков является воспитанником академии «Шахтера», к которой присоединился в 2011 году и дошел с командой до финала Юношеской лиги УЕФА (2014/15). Дебют в составе основной команды состоялся 23 сентября 2015 года.

Всего в футболке «горняков» 28-летний Александр принял участие в 107 матчах и отметился 42 результативными действиями (20 голов и 22 ассиста). В составе «оранжево-черных» получил 9 трофеев: 4 чемпионских титула Украины, 4 Кубка Украины и Суперкубок страны.

В составе национальной сборной дебютировал 7 октября 2020 года в матче против Франции, который Украина проиграла со счетом 7:1. Всего на международном уровне провел 37 поединков, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

В текущем сезоне полузащитник провел 21 поединок, в которых отметился 7 голами и 6 результативными передачами.