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  4. ФОТО. Зубков провел первую тренировку в турецком Трабзонспоре
Турция
04 февраля 2025, 16:57 | Обновлено 04 февраля 2025, 17:32
428
0

ФОТО. Зубков провел первую тренировку в турецком Трабзонспоре

Батагов, Сикан и Зубков ведут подготовку к матчу Кубка Турции

04 февраля 2025, 16:57 | Обновлено 04 февраля 2025, 17:32
428
0
ФОТО. Зубков провел первую тренировку в турецком Трабзонспоре
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Украинский хавбек Александр Зубков провел первую тренировку в составе «Трабзонспора».

Бывший вингер «Шахтера» начал адаптацию в составе турецкого клуба.

Украинцы Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов с «Трабзонспором» готовятся к матчу Кубка Турции.

Игра 2-го тура группового раунда Кубка Турции между командами «Искендерунспор» и «Трабзонспор» состоится 5 февраля в 12:00 по Киеву.

Для Зубкова эта игра может стать дебютным официальным матчем в новой команде после перехода из Шахтера.

ФОТО. Зубков провел первую тренировку в турецком Трабзонспоре

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Кубок Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков фото Арсений Батагов Даниил Сикан тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Трабзонспор
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