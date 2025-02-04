Украинский хавбек Александр Зубков провел первую тренировку в составе «Трабзонспора».

Бывший вингер «Шахтера» начал адаптацию в составе турецкого клуба.

Украинцы Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов с «Трабзонспором» готовятся к матчу Кубка Турции.

Игра 2-го тура группового раунда Кубка Турции между командами «Искендерунспор» и «Трабзонспор» состоится 5 февраля в 12:00 по Киеву.

Для Зубкова эта игра может стать дебютным официальным матчем в новой команде после перехода из Шахтера.

ФОТО. Зубков провел первую тренировку в турецком Трабзонспоре