ФОТО. Зубков провел первую тренировку в турецком Трабзонспоре
Батагов, Сикан и Зубков ведут подготовку к матчу Кубка Турции
Украинский хавбек Александр Зубков провел первую тренировку в составе «Трабзонспора».
Бывший вингер «Шахтера» начал адаптацию в составе турецкого клуба.
Украинцы Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов с «Трабзонспором» готовятся к матчу Кубка Турции.
Игра 2-го тура группового раунда Кубка Турции между командами «Искендерунспор» и «Трабзонспор» состоится 5 февраля в 12:00 по Киеву.
Для Зубкова эта игра может стать дебютным официальным матчем в новой команде после перехода из Шахтера.
ФОТО. Зубков провел первую тренировку в турецком Трабзонспоре
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