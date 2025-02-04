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  4. Без Куртуа и Мбаппе. Реал опубликовал заявку на матч Кубка Испании
Кубок Испании
04 февраля 2025, 17:15 |
619
1

Без Куртуа и Мбаппе. Реал опубликовал заявку на матч Кубка Испании

Мадридский клуб сыграет против «Леганеса» 5 февраля

04 февраля 2025, 17:15 |
619
1
Без Куртуа и Мбаппе. Реал опубликовал заявку на матч Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

5 февраля в матче четвертьфинала Кубка Испании встретятся «Леганес» и мадридский «Реал». Команды выйдут на поле в 22:00 по киевскому времени.

Накануне «сливочные» опубликовали официальную заявку на предстоящий поединок. Как и предполагалось ранее, Анчелотти решил поберечь некоторых футболистов команды, чтобы лучше подготовиться к чемпионату и Лиге чемпионов.

В предстоящей встрече «Реалу» точно не помогут вратарь Тибо Куртуа, полузащитник Джуд Беллингем и нападающий Килиан Мбаппе. Вероятно, место в воротах займет украинец Андрей Лунин, который и ранее играл в кубковых матчах.

ФОТО. Список игроков «Реала» на матч Кубка Испании

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Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Леганес Леганес - Реал Андрей Лунин Карло Анчелотти Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Тибо Куртуа фото заявка
Микола Титюк Источник: ФК Реал Мадрид
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Mark4854590
Цілком очікувано Луніну дадуть зіграти. Андрій зараз - воротар Реала на кубкові матчі.
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