Без Куртуа и Мбаппе. Реал опубликовал заявку на матч Кубка Испании

5 февраля в матче четвертьфинала Кубка Испании встретятся «Леганес» и мадридский «Реал». Команды выйдут на поле в 22:00 по киевскому времени.

Накануне «сливочные» опубликовали официальную заявку на предстоящий поединок. Как и предполагалось ранее, Анчелотти решил поберечь некоторых футболистов команды, чтобы лучше подготовиться к чемпионату и Лиге чемпионов.

В предстоящей встрече «Реалу» точно не помогут вратарь Тибо Куртуа, полузащитник Джуд Беллингем и нападающий Килиан Мбаппе. Вероятно, место в воротах займет украинец Андрей Лунин, который и ранее играл в кубковых матчах.

ФОТО. Список игроков «Реала» на матч Кубка Испании