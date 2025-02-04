Александрия проводит спарринг с Фредерисией. Стартовые составы
Команда Руслана Ротаня сыграет второй матч за день
«Александрия» проводит очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником подопечных Руслана Ротаня стал датский клуб «Фредерисия».
«Фредерисия» выступает во втором по силе дивизионе датского футбола. После 18 матчей в активе клуба 37 очков (12 побед, 1ничья и 5 поражений). Команда идет на втором месте и претендует на повышение в классе.
4 февраля «Александрия» уже провела один матч. Подопечные Руслана Ротаня со счетом 3:0 победили польскую «Вислу» (Плоцк). Все голы футболисты «Александрии» забили во второй половине поединка.
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