Александрия проводит спарринг с Фредерисией. Стартовые составы

«Александрия» проводит очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником подопечных Руслана Ротаня стал датский клуб «Фредерисия».

«Фредерисия» выступает во втором по силе дивизионе датского футбола. После 18 матчей в активе клуба 37 очков (12 побед, 1ничья и 5 поражений). Команда идет на втором месте и претендует на повышение в классе.

4 февраля «Александрия» уже провела один матч. Подопечные Руслана Ротаня со счетом 3:0 победили польскую «Вислу» (Плоцк). Все голы футболисты «Александрии» забили во второй половине поединка.