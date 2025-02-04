ФОТО. Тотальная романтика! Игрок Барселоны впечатлил свою жену сюрпризом
Рафинья показывает уровень и вне футбольного поля
Нападающий «Барселоны» Рафинья сделал сюрприз своей жене на третью годовщину их свадьбы.
Муж и жена разместили на своих страницах в Instagram общий пост, на котором и видна праздничная атмосфера, которую организовал один из капитанов «Барсы» для своей возлюбленной.
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«Он и его сюрпризы 😍 всегда заставляют меня чувствовать себя самой важной женщиной в мире! 3 года замужем за любовью моей жизни, мой самый лучший выбор ❤️», – написала Наталия Беллоли.
Напомним, что Рафинья несколько лет добивался своей жены, будучи её другом.
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