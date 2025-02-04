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04 февраля 2025, 14:32 |
401
0

ФОТО. Тотальная романтика! Игрок Барселоны впечатлил свою жену сюрпризом

Рафинья показывает уровень и вне футбольного поля

04 февраля 2025, 14:32 |
401
0
ФОТО. Тотальная романтика! Игрок Барселоны впечатлил свою жену сюрпризом
Instagram. Рафинья и его жена

Нападающий «Барселоны» Рафинья сделал сюрприз своей жене на третью годовщину их свадьбы.

Муж и жена разместили на своих страницах в Instagram общий пост, на котором и видна праздничная атмосфера, которую организовал один из капитанов «Барсы» для своей возлюбленной.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Он и его сюрпризы 😍 всегда заставляют меня чувствовать себя самой важной женщиной в мире! 3 года замужем за любовью моей жизни, мой самый лучший выбор ❤️», – написала Наталия Беллоли.

Напомним, что Рафинья несколько лет добивался своей жены, будучи её другом.

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фото lifestyle Рафинья Диас Барселона
Максим Лапченко Источник: Instagram
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