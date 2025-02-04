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  4. Дмитрий ШАСТАЛ: «Счастлив, что смог забить гол»
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 15:17 | Обновлено 04 февраля 2025, 15:20
132
0

Дмитрий ШАСТАЛ: «Счастлив, что смог забить гол»

Новичок «Левого Берега» забил первый мяч за клуб

04 февраля 2025, 15:17 | Обновлено 04 февраля 2025, 15:20
132
0
Дмитрий ШАСТАЛ: «Счастлив, что смог забить гол»
ФК Левый Берег

В контрольном матче на сборах в Турции «Левый Берег» сыграл с болгарским клубом «Фратрия» (Варна). Участие в поединке принял новичок «Левого Берега» Дмитрий Шастал. Игра закончилась 3:0 в пользу украинского клуба, а Шастал забил и отдал результативную передачу.

«Хорошо, что удалось начать сборы в Турции с уверенной победы. В психологическом плане это важный результат для нас. Счастлив, что смог забить дебютный гол за «Левый Берег». Для атакующего игрока всегда важно забивать. В моменте с голом получил передачу от Сухоручко и мастерски отправил мяч в верхний угол.

Нам было важно в этом спарринге продемонстрировать качественный футбол и следовать тренерским наставлениям. Условиями проведения сборов удовлетворены. Не первый раз у меня есть возможность проводить сборы в этом тренировочном комплексе, но я был приятно удивлен условиями. Всегда приятно играть на качественных полях. Основной акцент на сборах всегда уделяется физической готовности, но и о работе с мячом не забываем», – сказал Шастал.

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Дмитрий Шастал контрольные матчи УПЛ Левый Берег Киев Фратрия Варна
Сергій Турчак Источник: ФК Левый берег
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