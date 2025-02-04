Дмитрий ШАСТАЛ: «Счастлив, что смог забить гол»

В контрольном матче на сборах в Турции «Левый Берег» сыграл с болгарским клубом «Фратрия» (Варна). Участие в поединке принял новичок «Левого Берега» Дмитрий Шастал. Игра закончилась 3:0 в пользу украинского клуба, а Шастал забил и отдал результативную передачу.

«Хорошо, что удалось начать сборы в Турции с уверенной победы. В психологическом плане это важный результат для нас. Счастлив, что смог забить дебютный гол за «Левый Берег». Для атакующего игрока всегда важно забивать. В моменте с голом получил передачу от Сухоручко и мастерски отправил мяч в верхний угол.

Нам было важно в этом спарринге продемонстрировать качественный футбол и следовать тренерским наставлениям. Условиями проведения сборов удовлетворены. Не первый раз у меня есть возможность проводить сборы в этом тренировочном комплексе, но я был приятно удивлен условиями. Всегда приятно играть на качественных полях. Основной акцент на сборах всегда уделяется физической готовности, но и о работе с мячом не забываем», – сказал Шастал.