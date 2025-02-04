Динамо проведет три контрольных матча на сборах в Турции
Подопечные Шовковского сыграют против команды из Дании, Румынии и Северной Македонии
Киевское «Динамо» продолжает готовиться ко второй части чемпионата на тренировочных сборах в Турции.
Подопечные Александра Шовковского проведут три контрольных матча. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Соперники «Динамо» на сборах в Турции (время начала матчей – киевское):
- 6 февраля, 16:00 – «Шкендия» (Северная Македония)
- 10 февраля, 16:00 – «Эсбьерг» (Дания)
- 11 февраля, 15:00 – «Чиксереда Меркуря Чук» (Румыния)
«В программе контрольных матчей возможны изменения. Следите за новостями на официальных клубных информационных ресурсах», – сообщила пресс-служба «Динамо».
Киевский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины – в активе подопечных Шовковского 43 балла.
Ранее сообщалось, что трансфер защитника в «Динамо» не состоится.
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