Динамо проведет три контрольных матча на сборах в Турции

Киевское «Динамо» продолжает готовиться ко второй части чемпионата на тренировочных сборах в Турции.

Подопечные Александра Шовковского проведут три контрольных матча. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Соперники «Динамо» на сборах в Турции (время начала матчей – киевское):

6 февраля, 16:00 – «Шкендия» (Северная Македония)

10 февраля, 16:00 – «Эсбьерг» (Дания)

11 февраля, 15:00 – «Чиксереда Меркуря Чук» (Румыния)

«В программе контрольных матчей возможны изменения. Следите за новостями на официальных клубных информационных ресурсах», – сообщила пресс-служба «Динамо».

Киевский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины – в активе подопечных Шовковского 43 балла.

Ранее сообщалось, что трансфер защитника в «Динамо» не состоится.