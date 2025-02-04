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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 13:13 |
743
1

Динамо проведет три контрольных матча на сборах в Турции

Подопечные Шовковского сыграют против команды из Дании, Румынии и Северной Македонии

04 февраля 2025, 13:13 |
743
1
Динамо проведет три контрольных матча на сборах в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает готовиться ко второй части чемпионата на тренировочных сборах в Турции.

Подопечные Александра Шовковского проведут три контрольных матча. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Соперники «Динамо» на сборах в Турции (время начала матчей – киевское):

  • 6 февраля, 16:00 – «Шкендия» (Северная Македония)
  • 10 февраля, 16:00 – «Эсбьерг» (Дания)
  • 11 февраля, 15:00 – «Чиксереда Меркуря Чук» (Румыния)

«В программе контрольных матчей возможны изменения. Следите за новостями на официальных клубных информационных ресурсах», – сообщила пресс-служба «Динамо».

Киевский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины – в активе подопечных Шовковского 43 балла.

Ранее сообщалось, что трансфер защитника в «Динамо» не состоится.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Александр Шовковский
Микола Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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Фанькин кот
Соперники что не команда, то супергранд прям межгалактический
И где они таких ноунеймов выискивают? О двух из этой троицы впервые слышу
Ржачно будет, если дынамка суркисова им проиграет.
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Теннис
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