Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Криштиану считает, что Винисиус должен был выиграть награду в прошлом году
Звездный голеадор сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что в прошлом году Винисиус Жуниор заслужил на Золотой мяч больше чем испанец Родри.
«Я был удивлен, я думаю, что Винисиус должен был получить Золотой мяч. Он выиграл Лигу чемпионов, он сделал разницу..... Я был разочарован за Винисиуса, он заслужил эту награду. Я чувствовал то же самое дважды, это тебя обессиливает», – сказал Роналду.
Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».
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