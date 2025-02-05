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05 февраля 2025, 00:21 |
687
3

Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы

Криштиану считает, что Винисиус должен был выиграть награду в прошлом году

05 февраля 2025, 00:21 |
687
3
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный голеадор сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что в прошлом году Винисиус Жуниор заслужил на Золотой мяч больше чем испанец Родри.

«Я был удивлен, я думаю, что Винисиус должен был получить Золотой мяч. Он выиграл Лигу чемпионов, он сделал разницу..... Я был разочарован за Винисиуса, он заслужил эту награду. Я чувствовал то же самое дважды, это тебя обессиливает», – сказал Роналду.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

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Криштиану Роналду Золотой мяч Винисиус Жуниор Родри
Дмитрий Олийнык Источник: Marca
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Комментарии 3
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Serhii P.
Звдяки чому Вінісіус заслужив на "Золотий м"яч"? Він не став кращим голеадором "Реалу",  Джуд Белінгем його обійшов, при тому, що Белінгем півзахисник. Також, його внески в перемогу важливі, але я б відзначив більше внески Тоні Крооса та Джуда в тому сезоні.
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+2
OKs100
Роналду должен был получить ЗМ в прошлом году.
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-1
Saar
100 %. Отримав Родрі. Про якого, з момету нагородження ЗМ нічого не чути: ні голів, ні пасів - нічого, ніякої інфи!
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-1
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