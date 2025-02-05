Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы

Звездный голеадор сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что в прошлом году Винисиус Жуниор заслужил на Золотой мяч больше чем испанец Родри.

«Я был удивлен, я думаю, что Винисиус должен был получить Золотой мяч. Он выиграл Лигу чемпионов, он сделал разницу..... Я был разочарован за Винисиуса, он заслужил эту награду. Я чувствовал то же самое дважды, это тебя обессиливает», – сказал Роналду.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».