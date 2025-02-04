«Мне это не нравится». Роналду высказался о цели забить 1000 голов

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о цели забить 1000 голов:

«Людей беспокоит 1000 голов. Я забиваю много голов, и люди не ценят моих голов, они просто говорят «еще 85». Мне это не нравится. Отныне все должно происходить естественным путем.

Если однажды я проснусь без мотивации... Это лучше, чем думать о соревнованиях в долгосрочной перспективе. Чемпионат мира? До него еще так много времени. Все указывает на то, что я хотел бы сыграть на нем, но я также не одержим этим».

По состоянию на 4 февраля 2025 года Криштиану Роналду забил 923 гола в профессиональной карьере.