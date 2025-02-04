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  4. «Мне это не нравится». Роналду высказался о цели забить 1000 голов
Саудовская Аравия
04 февраля 2025, 13:41 |
696
2

«Мне это не нравится». Роналду высказался о цели забить 1000 голов

Нападающий «Аль-Насра» утверждает, что он не одержим рекордом

04 февраля 2025, 13:41 |
696
2
«Мне это не нравится». Роналду высказался о цели забить 1000 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о цели забить 1000 голов:

«Людей беспокоит 1000 голов. Я забиваю много голов, и люди не ценят моих голов, они просто говорят «еще 85». Мне это не нравится. Отныне все должно происходить естественным путем.

Если однажды я проснусь без мотивации... Это лучше, чем думать о соревнованиях в долгосрочной перспективе. Чемпионат мира? До него еще так много времени. Все указывает на то, что я хотел бы сыграть на нем, но я также не одержим этим».

По состоянию на 4 февраля 2025 года Криштиану Роналду забил 923 гола в профессиональной карьере.

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Дмитро Вус Источник: Marca
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Lulinnha
Памятник себе ещё не поставил ? 
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vitaha33
Для мене Роналду приклад професіоналізму, ставлення до всього. Це ж як треба над собою трудитись, щоб грати в 40 на такому рівні. Він реально ше 2 роки може пограти, і це на його позиції... Браво
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