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  4. Сабо назвал игрока, который следующим покинет Шахтер. Не Судаков
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 13:02 |
541
2

Сабо назвал игрока, который следующим покинет Шахтер. Не Судаков

Йожеф отметил Дмитрия Ризныка

04 февраля 2025, 13:02 |
541
2
Сабо назвал игрока, который следующим покинет Шахтер. Не Судаков
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы Дмитрия Ризныка в «Шахтере», заявив, что именно Дмитрий может следующим покинуть расположение «горняков».

– В последнее время вратарь «горняков» Дмитрий Ризнык демонстрирует отличную игру. Может ли он стать очередным футболистом, с которым «Шахтеру» придется расстаться в пользу одного из европейских клубов?

– Я думаю, что так оно и будет. Потрошитель действительно демонстрирует очень качественную игру. Сейчас в Европе немало скаутов, которые ездят и смотрят, где можно купить подешевле хороших футболистов. Если кто-нибудь захочет его купить, то купит. «Шахтер» не должен быть против.

Ранее Йожеф Сабо объяснил, почему Илья Забарный до сих пор играет в «Борнмуте».

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Дмитрий Ризнык Йожеф Сабо Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 2
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antt
Ну це вже журналіст скоріше назвав. А Сабо лише погодився. А є в Шахтарі на заміну хтось як в Динамо для Бущана
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Фанькин кот
Нуу, лямов на 15 вечнозелёных кому-то из грандов придётся раскошелится. А то и на 20. Толик Трубин за год (или за менее чем год, не помню точно) до завершения контракта за 10+ ушёл, а у Ризныка ещё кажись 4.
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