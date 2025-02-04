Сабо назвал игрока, который следующим покинет Шахтер. Не Судаков

Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы Дмитрия Ризныка в «Шахтере», заявив, что именно Дмитрий может следующим покинуть расположение «горняков».

– В последнее время вратарь «горняков» Дмитрий Ризнык демонстрирует отличную игру. Может ли он стать очередным футболистом, с которым «Шахтеру» придется расстаться в пользу одного из европейских клубов?

– Я думаю, что так оно и будет. Потрошитель действительно демонстрирует очень качественную игру. Сейчас в Европе немало скаутов, которые ездят и смотрят, где можно купить подешевле хороших футболистов. Если кто-нибудь захочет его купить, то купит. «Шахтер» не должен быть против.

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