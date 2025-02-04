САБО: «Забарного все большие клубы хотят купить, однако не хотят платить»

В нынешнем сезоне дела двух непримиримых соперников в борьбе за чемпионство – Шахтера и Динамо на евроарене не задались.

Попав в долговременный по времени основной раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы, оба наших гранда, мягко говоря, сели в лужу. Кто-то видит в этом целый ряд причин, как логистика и отсутствие мастерства и т.д.

Мнениями об этом и о кадровых потерях Шахтера и Динамо из Sport.ua поделился один из опытнейших тренеров Украины Йожеф Сабо.

– После летних неудач на еврокубковой арене «Полесье» и «Кривбасса» надежды украинских болельщиков были сосредоточены на успехах «Шахтера» и «Динамо», однако этого не произошло. Как думаете: почему?

– Что можно здесь говорить? Лишь раз констатировать: таков уровень нашего футбола. И ничего здесь не поделаешь. Каков футбол на сегодняшний день – такой и есть. Больше мне нечего по этому поводу сказать. Критиковать не буду. За что критиковать? Нет мастерства – и что делать? Где ее брать? И где ее купить – может, в гастрономе? Так что ничего хорошего с этим не будет. По крайней мере, пока будет продолжаться война.

– От тренеров наших команд, игравших в еврокубках, неоднократно приходилось слышать о проблемах, связанных с логистикой. Насколько серьезны они для тех же «Динамо» и «Шахтера»?

- Это действительно один из важных вопросов. Ведь добираясь до места проведения матча, нужно сначала ехать автобусом через границу, а затем отправляться в город, из которого вылетать в конечный пункт назначения. Но это один вопрос. Другое же, и самое главное, состоит в том, что если у футболиста нет мастерства, то каким бы ты опытным и квалифицированным тренером ни был, с этим ничего не поделаешь. Когда вижу, как тот или иной игрок вместо того, чтобы идти вперед и развивать скоростную атаку, начинает отодвигать мяч назад, не перестаю удивляться. В основном именно так играют наши футболисты. Как ни прискорбно, но это совсем не тот футбол, который нам нужен.

– Турецкие клубы «Трабзонспор» и «Эюпспор», которые пригласили Даниила Сикана, Александра Зубкова и Тараса Степаненко соответственно, не входят в категорию ведущих. Не получится ли так, что все трое наших соотечественников потеряют возможность получать вызовы в сборную?

– Пожалуй, так оно и будет. Если брать того же Степаненко, то я в этом контексте помню эпизод из своей карьеры игрока. Раздалось немало критики в мой адрес, когда мне было 32. И тогда я сказал: все, хватит - больше не хочу играть. Так что я не знаю, чем руководствовался Степаненко, когда уехал в Турцию.

– В последнее время вратарь «горняков» Дмитрий Ризнык демонстрирует отличную игру. Может ли он стать очередным футболистом, с которым «Шахтеру» придется расстаться в пользу одного из европейских клубов?

– Я думаю, что так оно и будет. Ризнык действительно демонстрирует очень качественную игру. Сейчас в Европе немало скаутов, которые ездят и смотрят, где можно купить подешевле хороших футболистов. Если кто-нибудь захочет его купить, то купит. «Шахтер» не должен быть против.

- Как думаете, чемпионат Англии, к которому сватают динамовца Владимира Бражко, ему по силам?

– Я думаю, что «Вулверхэмптон» его купит. Однако ненадолго. Бражко – хороший футболист, и я убежден, что его будущее предполагает дальнейший путь вверх, в более солидный клуб.

- Так, как это происходит в карьере бывшего динамовца Ильи Забарного, за два года выступлений в английском «Борнмуте» настолько добавил в игре, что его хотели бы видеть в своем составе серьезные европейские клубы?

- Куда все-таки перейдет Забарный, ведь трансферное окно вот-вот закрывается? Даже не знаю, где он в конце концов окажется. Не один европейский гранд его хотел, но похоже, что до сих пор определяются, кто же этого футболиста купит.

Я думал, что все хотели его именно этой зимой купить. Однако трансферное окно закроется – и все. Даже не знаю, в чем здесь может быть дело. Все большие клубы хотят купить, однако не хотят платить те средства, которые выставлены за Забарного.

Так что, скорее всего, Илья продолжит выступления в «Борнмуте», а уже летом по поводу его дальнейшей судьбы претенденты будут дальше разбираться.

Ранее мы сообщали, что был назван европейский гранд, который летом может подписать Бражко.