Экс-игрок Шахтера: «Динамо воспользовалось шансом. Если бы в Донецке...»
Александр Гладкий рассказал о борьбе за чемпионство в сезонах 2014/15 и 2015/16
Бывший форвард донецкого «Шахтера» Александр Гладкий поделился мнением о борьбе за чемпионство в 2014-16 годах, когда киевское «Динамо» дважды подряд заняло первое место, а «горняки» финишировали вторыми:
«На игру и результаты «Шахтера» повлиял переезд из Донецка в связи с вторжением российских оккупантов на нашу землю. Тогда начались некоторые проблемы с легионерами, поэтому несколько сезонов ушло на развитие команды в бытовом плане, в плане логистики поначалу тоже было непросто.
Поэтому мы потеряли много очков там, где не должны этого делать. Если бы этот состав играл в Донецке, было бы несколько иначе. Впрочем, говорить о том, что могло быть, сейчас уже нет смысла. «Динамо» воспользовалось своим шансом. Значит, они заслуживали быть первыми», – считает Гладкий.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» планирует подписать новых футболистов.
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