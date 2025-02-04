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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 12:58 | Обновлено 04 февраля 2025, 13:17
438
0

Экс-игрок Шахтера: «Динамо воспользовалось шансом. Если бы в Донецке...»

Александр Гладкий рассказал о борьбе за чемпионство в сезонах 2014/15 и 2015/16

04 февраля 2025, 12:58 | Обновлено 04 февраля 2025, 13:17
438
0
Экс-игрок Шахтера: «Динамо воспользовалось шансом. Если бы в Донецке...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гладкий

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Александр Гладкий поделился мнением о борьбе за чемпионство в 2014-16 годах, когда киевское «Динамо» дважды подряд заняло первое место, а «горняки» финишировали вторыми:

«На игру и результаты «Шахтера» повлиял переезд из Донецка в связи с вторжением российских оккупантов на нашу землю. Тогда начались некоторые проблемы с легионерами, поэтому несколько сезонов ушло на развитие команды в бытовом плане, в плане логистики поначалу тоже было непросто.

Поэтому мы потеряли много очков там, где не должны этого делать. Если бы этот состав играл в Донецке, было бы несколько иначе. Впрочем, говорить о том, что могло быть, сейчас уже нет смысла. «Динамо» воспользовалось своим шансом. Значит, они заслуживали быть первыми», – считает Гладкий.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» планирует подписать новых футболистов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Александр Гладкий
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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