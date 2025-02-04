В Шахтере откровенно заявили, планирует ли клуб подписывать новых игроков
Дарио Срна надеется, что в ближайшее время к горнякам присоединятся новые футболисты
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался относительно зимней трансферной кампании «горняков» в сезоне 2024/25.
– В последнее время «Шахтер» покинули четыре игрока – Келси, Сикан, Степаненко и Зубков. Планируются ли приобретения в ближайшее время?
– Да, активно работаем над усилением. Надеюсь, у нас получится и вскоре вы все увидите.
Напомним, ранее сообщалось, что «Шахтер» договорился о подписании 18-летнего бразильского нападающего Кауа Элиаса за почти рекордные 17+3 миллиона евро.
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