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  4. В Шахтере откровенно заявили, планирует ли клуб подписывать новых игроков
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 12:30 |
848
3

В Шахтере откровенно заявили, планирует ли клуб подписывать новых игроков

Дарио Срна надеется, что в ближайшее время к горнякам присоединятся новые футболисты

04 февраля 2025, 12:30 |
848
3
В Шахтере откровенно заявили, планирует ли клуб подписывать новых игроков
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался относительно зимней трансферной кампании «горняков» в сезоне 2024/25.

– В последнее время «Шахтер» покинули четыре игрока – Келси, Сикан, Степаненко и Зубков. Планируются ли приобретения в ближайшее время?

– Да, активно работаем над усилением. Надеюсь, у нас получится и вскоре вы все увидите.

Напомним, ранее сообщалось, что «Шахтер» договорился о подписании 18-летнего бразильского нападающего Кауа Элиаса за почти рекордные 17+3 миллиона евро.

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Дмитро Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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Lulinnha
Тут надо подумать о закрытии этого проекта. Или ждать 150 лет возврата в родную донецкую гавань... 
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serhiy
Нюхай менше ).
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