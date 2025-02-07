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  4. Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Испания
07 февраля 2025, 01:38 |
254
0

Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым

Португалец выделил «Реал» Мадрид

07 февраля 2025, 01:38 |
254
0
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым.

«Реал Мадрид всегда будет в моем сердце, это была команда, где я был самым счастливым. Я сделал там очень важные вещи, очень хорошие вещи, и поэтому люди не забывают. Когда вы оставляете наследие и след в истории, то люди вас не забывают», – сказал португалец.

Кроме «Реала» на клубном уровне Роналду также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Сейчас Криштиану играет за саудовский клуб «Аль-Наср».

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

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Криштиану Роналду Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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