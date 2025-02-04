Сабо назвал игроков, которые не получат вызов в сборную после ухода из УПЛ
Специалист оценил перспективы Степаненко, Зубкова и Сикана
Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы Тараса Степаненко, Даниила Сикана и Александра Зубкова в чемпионате Турции, куда футболисты переехали этой зимой из донецкого «Шахтера».
– Турецкие клубы «Трабзонспор» и «Эюпспор», которые пригласили Даниила Сикана, Александра Зубкова и Тараса Степаненко соответственно, не входят в категорию ведущих. Не получится ли так, что все трое наших соотечественников потеряют возможность получать вызовы в сборную?
– Пожалуй, так оно и будет. Если брать того же Степаненко, то я в этом контексте помню эпизод из своей карьеры игрока. Раздалось немало критики в мой адрес, когда мне было 32. И тогда я сказал: все, хватит - больше не хочу играть. Так что я не знаю, чем руководствовался Степаненко, когда уехал в Турцию.
Ранее Йожеф Сабо объяснил, почему Илья Забарный до сих пор выступает в составе «Борнмута».
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