ОФИЦИАЛЬНО. Новый партнер Довбика. Рома арендовала защитника Галатасарая
Виктор Нельссон до конца сезона будет играть за римский клуб
Римская «Рома», за которую выступает украинец Артем Довбик, официально арендовала защитника «Галатасарая» Виктор Нельссон. Датчанин выбрал 25-й игровой номер.
На официальном сайте «волков» написано, что аренда продлится до конца текущего сезона.
За «Галатасарай» Виктор выступал с августа 2021 года. На счету футболиста 144 матча в составе турецкого гранда. Кроме того, защитник пять раз отличался результативными действиями: четыре гола и один ассист.
Также футболист сыграл в 16-ти официальных матчах национальной сборной Дании.
Интересно, что Нельссон стал пятым игроком из Дании, который будет представлять цвета римского коллектива.
Ранее к «Роме» на правах аренды присоединился полузащитник «РБ Зальцбург».
🤝 Benvenuto alla Roma, Victor Nelsson! 🇩🇰— AS Roma (@OfficialASRoma) February 3, 2025
📄 https://t.co/sVzumAFWkP#ASRoma pic.twitter.com/xlJLwvFfPh
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