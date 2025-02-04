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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новый партнер Довбика. Рома арендовала защитника Галатасарая
Италия
04 февраля 2025, 11:35 | Обновлено 04 февраля 2025, 11:38
138
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новый партнер Довбика. Рома арендовала защитника Галатасарая

Виктор Нельссон до конца сезона будет играть за римский клуб

04 февраля 2025, 11:35 | Обновлено 04 февраля 2025, 11:38
138
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новый партнер Довбика. Рома арендовала защитника Галатасарая
ФК Рома. Виктор Нельссон

Римская «Рома», за которую выступает украинец Артем Довбик, официально арендовала защитника «Галатасарая» Виктор Нельссон. Датчанин выбрал 25-й игровой номер.

На официальном сайте «волков» написано, что аренда продлится до конца текущего сезона.

За «Галатасарай» Виктор выступал с августа 2021 года. На счету футболиста 144 матча в составе турецкого гранда. Кроме того, защитник пять раз отличался результативными действиями: четыре гола и один ассист.

Также футболист сыграл в 16-ти официальных матчах национальной сборной Дании.

Интересно, что Нельссон стал пятым игроком из Дании, который будет представлять цвета римского коллектива.

Ранее к «Роме» на правах аренды присоединился полузащитник «РБ Зальцбург».

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Виктор Нельссон Рома Рим Галатасарай чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A Артем Довбик
Андрій Вітренко Источник: ФК Рома
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