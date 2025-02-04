«Не хотят платить». Сабо объяснил, почему Забарный до сих пор в Борнмуте
Йожеф рассказал о перспективах защитника сборной Украины
Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо озвучил трансферные перспективы защитника «Борнмута» Ильи Забарного, на которого претендуют многие европейские клубы.
- Так, как это происходит в карьере бывшего динамовца Ильи Забарного, за два года выступлений в английском «Борнмуте» настолько добавил в игре, что его хотели бы видеть в своем составе серьезные европейские клубы?
- Куда все-таки перейдет Забарный, ведь трансферное окно вот-вот закрывается? Даже не знаю, где он в конце концов окажется. Не один европейский гранд его хотел, но похоже, что до сих пор определяются, кто же этого футболиста купит.
Я думал, что все хотели его именно этой зимой купить. Однако трансферное окно закроется – и все. Даже не знаю, в чем здесь может быть дело. Все большие клубы хотят купить, однако не хотят платить те средства, которые выставлены за Забарного.
Так что, скорее всего, Илья продолжит выступления в «Борнмуте», а уже летом по поводу его дальнейшей судьбы претенденты будут дальше разбираться.
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Если проводить аналогию с Аке Сити его забрал в 25 лет, а проиграл он в Борнмуте 3 года.
Ван Дейка Ливерпуль приобрел в возрасте 27 лет после 3 лет в Саутгемптоне.
Не "не хотят платить", а выжидают ради разумной инвестиции, это хорошо для всех сторон, особенно для футболиста - он привыкает к стабильности, а не как в МЮ, который сразу бежит вываливать сотню миллионов за то, что позавчера ярко заблестело, а потом у них во всех бедах виноват футболист.