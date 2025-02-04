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  4. «Не хотят платить». Сабо объяснил, почему Забарный до сих пор в Борнмуте
Англия
04 февраля 2025, 10:19 |
1393
5

«Не хотят платить». Сабо объяснил, почему Забарный до сих пор в Борнмуте

Йожеф рассказал о перспективах защитника сборной Украины

04 февраля 2025, 10:19 |
1393
5
«Не хотят платить». Сабо объяснил, почему Забарный до сих пор в Борнмуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо озвучил трансферные перспективы защитника «Борнмута» Ильи Забарного, на которого претендуют многие европейские клубы.

- Так, как это происходит в карьере бывшего динамовца Ильи Забарного, за два года выступлений в английском «Борнмуте» настолько добавил в игре, что его хотели бы видеть в своем составе серьезные европейские клубы?

- Куда все-таки перейдет Забарный, ведь трансферное окно вот-вот закрывается? Даже не знаю, где он в конце концов окажется. Не один европейский гранд его хотел, но похоже, что до сих пор определяются, кто же этого футболиста купит.

Я думал, что все хотели его именно этой зимой купить. Однако трансферное окно закроется – и все. Даже не знаю, в чем здесь может быть дело. Все большие клубы хотят купить, однако не хотят платить те средства, которые выставлены за Забарного.

Так что, скорее всего, Илья продолжит выступления в «Борнмуте», а уже летом по поводу его дальнейшей судьбы претенденты будут дальше разбираться.

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Йожеф Сабо Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 5
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Harun Bakircioğlu
У Забарного смело есть еще года 3 на переход в топ-клуб, английские эксперты хором удивляются, что оборона Борнмута опытна не по годам, потому как центральные защитники традиционно ценятся в возрасте от 25+.
Если проводить аналогию с Аке Сити его забрал в 25 лет, а проиграл он в Борнмуте 3 года.
Ван Дейка Ливерпуль приобрел в возрасте 27 лет после 3 лет в Саутгемптоне.
Не "не хотят платить", а выжидают ради разумной инвестиции, это хорошо для всех сторон, особенно для футболиста - он привыкает к стабильности, а не как в МЮ, который сразу бежит вываливать сотню миллионов за то, что позавчера ярко заблестело, а потом у них во всех бедах виноват футболист.
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+1
Dovbush
Була відповідь клубу, що взимку вони взагалі жодні пропозиції не будуть розглядати. 
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0
potemkin78
многих он отпугивает из-за того что он не из евросоюза и будет считаться легионером
Ответить
0
Saar
тобто, ціна не відповідає якості гравці.
Ответить
-3
contr
На@уй він їм за такі кошти всрався !??
Ответить
-3
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