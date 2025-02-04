«Не хотят платить». Сабо объяснил, почему Забарный до сих пор в Борнмуте

Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо озвучил трансферные перспективы защитника «Борнмута» Ильи Забарного, на которого претендуют многие европейские клубы.

- Так, как это происходит в карьере бывшего динамовца Ильи Забарного, за два года выступлений в английском «Борнмуте» настолько добавил в игре, что его хотели бы видеть в своем составе серьезные европейские клубы?

- Куда все-таки перейдет Забарный, ведь трансферное окно вот-вот закрывается? Даже не знаю, где он в конце концов окажется. Не один европейский гранд его хотел, но похоже, что до сих пор определяются, кто же этого футболиста купит.

Я думал, что все хотели его именно этой зимой купить. Однако трансферное окно закроется – и все. Даже не знаю, в чем здесь может быть дело. Все большие клубы хотят купить, однако не хотят платить те средства, которые выставлены за Забарного.

Так что, скорее всего, Илья продолжит выступления в «Борнмуте», а уже летом по поводу его дальнейшей судьбы претенденты будут дальше разбираться.