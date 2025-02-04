«Динамо – мечта». Экс-форвард сборной объяснил, почему выбрал Шахтер

Бывший форвард национальной сборной Александр Гладкий объяснил, почему в свое время выбрал донецкий Шахтер, хотя мечтал играть за киевское Динамо.

«Летом 2007 года мне сказали выбирать – Динамо или Шахтер. Я переехал в Донецк. Динамо – это была моя мечта детства, Сергей Ребров, Андрей Шевченко…

Но в момент перехода мне больше нравился Шахтер, в который начали приходить бразильцы, игра команды была яркой, поэтому я остановил свой выбор на команде Мирчи Луческу», – рассказал Гладкий.

Александр сыграл в оранжево-черной футболке 185 поединков во всех официальных турнирах, забив 63 гола и отдав 32 результативных передачи. В 2016 году Гладкий таки перешел в расположение киевского «Динамо».