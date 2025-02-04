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  4. «Динамо – мечта». Экс-форвард сборной объяснил, почему выбрал Шахтер
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 09:51 | Обновлено 04 февраля 2025, 09:52
678
0

«Динамо – мечта». Экс-форвард сборной объяснил, почему выбрал Шахтер

Александр Гладкий рассказал, как перешел в донецкий клуб

04 февраля 2025, 09:51 | Обновлено 04 февраля 2025, 09:52
678
0
«Динамо – мечта». Экс-форвард сборной объяснил, почему выбрал Шахтер
ФК Шахтер Донецк. Александр Гладкий

Бывший форвард национальной сборной Александр Гладкий объяснил, почему в свое время выбрал донецкий Шахтер, хотя мечтал играть за киевское Динамо.

«Летом 2007 года мне сказали выбирать – Динамо или Шахтер. Я переехал в Донецк. Динамо – это была моя мечта детства, Сергей Ребров, Андрей Шевченко…

Но в момент перехода мне больше нравился Шахтер, в который начали приходить бразильцы, игра команды была яркой, поэтому я остановил свой выбор на команде Мирчи Луческу», – рассказал Гладкий.

Александр сыграл в оранжево-черной футболке 185 поединков во всех официальных турнирах, забив 63 гола и отдав 32 результативных передачи. В 2016 году Гладкий таки перешел в расположение киевского «Динамо».

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Александр Гладкий Шахтер Донецк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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