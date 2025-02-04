«Легенда покидает нас». Капитан Шахтера отреагировал на уход Зубкова

Капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко отреагировал на трансфер лидера «горняков» Александра Зубкова, который перебрался в расположение турецкого «Трабзонспора».

«Еще одна легенда покидает нас. Нам будет тебя не хватать. Здоровья крепкого, голов много голов и побед. P.S Где мне теперь подстригаться?», – лаконично написал Матвиенко.

Александр Зубков является воспитанником Академии «Шахтера», за которую выступал с 2011 года и становился финалистом Юношеской лиги УЕФА (2015). 23 сентября 2015 года дебютировал в составе главной команды «горняков». Всего в футболке «оранжево-черных» провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 голевых передачи.

Вместе с клубом выиграл 9 трофеев: 4 титула чемпиона Украины, 4 Кубка Украины и 1 Суперкубок Украины. В сезоне-2024/25 на счету полузащитника 21 матч за дончан, 7 голов и 6 ассистов.