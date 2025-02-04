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  4. «Легенда покидает нас». Капитан Шахтера отреагировал на уход Зубкова
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 08:14 |
493
3

«Легенда покидает нас». Капитан Шахтера отреагировал на уход Зубкова

Николай Матвиенко обратился к Александру Зубкову

04 февраля 2025, 08:14 |
493
3
«Легенда покидает нас». Капитан Шахтера отреагировал на уход Зубкова
ФК Шахтер Донецк. Зубков и Матвиенко

Капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко отреагировал на трансфер лидера «горняков» Александра Зубкова, который перебрался в расположение турецкого «Трабзонспора».

«Еще одна легенда покидает нас. Нам будет тебя не хватать. Здоровья крепкого, голов много голов и побед. P.S Где мне теперь подстригаться?», – лаконично написал Матвиенко.

Александр Зубков является воспитанником Академии «Шахтера», за которую выступал с 2011 года и становился финалистом Юношеской лиги УЕФА (2015). 23 сентября 2015 года дебютировал в составе главной команды «горняков». Всего в футболке «оранжево-черных» провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 голевых передачи.

Вместе с клубом выиграл 9 трофеев: 4 титула чемпиона Украины, 4 Кубка Украины и 1 Суперкубок Украины. В сезоне-2024/25 на счету полузащитника 21 матч за дончан, 7 голов и 6 ассистов.

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Александр Зубков Николай Матвиенко Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 3
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Burevestnik
згідно інфи із Вікіпедії Зубков ніби то вважався гравцем ШД з 2014 по 2025 рік, але...
але з 2018 по 2022 рік грав за Маріуполь і Ференцварош.
за ШД зіграв 84 матчі !!!  ЛЕГЕНДА !!!  
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+2
Saar
Скільки слухів було, що за Судаковим піавропи вишикувалися. А вже бревно Сікан пішов, бревно Зубков і Степаненко🤣🤣🤣. А бревно Судаков так і буде до пенсії в цьому колгоспі🤣🤣🤣
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+1
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