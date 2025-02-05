Джон ТЕРРИ: «Я ненавидел против него играть»

Бывший капитан сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри высоко оценил легенду «Арсенала» Тьерри Анри.

«Тьерри Анри. У меня буквально были бессонные ночи. Для меня, когда я впервые пришел в команду «Челси», он был лучшим. «Арсенал» был одной из лучших команд в Премьер-лиге, если не в мире, в то время. Он имел все: темп, сила, мог забить обеими ногами, удары головой. Анри был удивительным игроком, я ненавидел играть против него», – сказал Терри.

Ранее бывший защитник «Челси» Джон Терри, включенный в Зал славы АПЛ, назвал четырех игроков, которые доставляли ему больше всего проблем на футбольном поле.