Легендарный капитан Челси назвал самых опасных соперников в карьере
Больше всего Джон Терри боялся встречи с Тьерри Анри
Бывший защитник «Челси» Джон Терри, включенный на днях в Зал славы АПЛ, назвал четырех игроков, которые доставляли ему больше всего проблем на футбольном поле.
«Тьерри Анри был лучшим, с кем мне приходилось сталкиваться, и тем, кого я боялся больше всего.
Следующим должен быть Уэйн Руни. Он был топ-игроком, и то, чего он достиг, было невероятным. Я не знаю, возможно, кто-то упускает из виду, насколько хорош был Уэйн, когда он впервые ворвался в сборную Англии. Я помню, как играл против него в Премьер-лиге и был его партнером по сборной Англии. Он был феноменален.
Я бы также сказал, что трудно было противостоять Серхио Агуэро и Гарри Кейну», — цитирует Терри The Sun.
Тьерри Анри, Уэйн Руни и Серхио Агуэро уже включены в Зал славы Премьер-лиги, а Кейн, являющийся вторым лучшим бомбардиром в истории АПЛ, безусловно окажется там после окончания карьеры.
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