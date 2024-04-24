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Англия
24 апреля 2024, 11:15 |
538
0

Легендарный капитан Челси назвал самых опасных соперников в карьере

Больше всего Джон Терри боялся встречи с Тьерри Анри

24 апреля 2024, 11:15 |
538
0
Легендарный капитан Челси назвал самых опасных соперников в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Терри

Бывший защитник «Челси» Джон Терри, включенный на днях в Зал славы АПЛ, назвал четырех игроков, которые доставляли ему больше всего проблем на футбольном поле.

«Тьерри Анри был лучшим, с кем мне приходилось сталкиваться, и тем, кого я боялся больше всего.

Следующим должен быть Уэйн Руни. Он был топ-игроком, и то, чего он достиг, было невероятным. Я не знаю, возможно, кто-то упускает из виду, насколько хорош был Уэйн, когда он впервые ворвался в сборную Англии. Я помню, как играл против него в Премьер-лиге и был его партнером по сборной Англии. Он был феноменален.

Я бы также сказал, что трудно было противостоять Серхио Агуэро и Гарри Кейну», — цитирует Терри The Sun.

Тьерри Анри, Уэйн Руни и Серхио Агуэро уже включены в Зал славы Премьер-лиги, а Кейн, являющийся вторым лучшим бомбардиром в истории АПЛ, безусловно окажется там после окончания карьеры.

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Джон Терри Тьерри Анри Уэйн Руни Серхио Агуэро Гарри Кейн Зал славы АПЛ Английская Премьер-лига
Юрій Вишневський Источник: The Sun
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