Легендарный капитан Челси назвал самых опасных соперников в карьере

Бывший защитник «Челси» Джон Терри, включенный на днях в Зал славы АПЛ, назвал четырех игроков, которые доставляли ему больше всего проблем на футбольном поле.

«Тьерри Анри был лучшим, с кем мне приходилось сталкиваться, и тем, кого я боялся больше всего.

Следующим должен быть Уэйн Руни. Он был топ-игроком, и то, чего он достиг, было невероятным. Я не знаю, возможно, кто-то упускает из виду, насколько хорош был Уэйн, когда он впервые ворвался в сборную Англии. Я помню, как играл против него в Премьер-лиге и был его партнером по сборной Англии. Он был феноменален.

Я бы также сказал, что трудно было противостоять Серхио Агуэро и Гарри Кейну», — цитирует Терри The Sun.

Тьерри Анри, Уэйн Руни и Серхио Агуэро уже включены в Зал славы Премьер-лиги, а Кейн, являющийся вторым лучшим бомбардиром в истории АПЛ, безусловно окажется там после окончания карьеры.