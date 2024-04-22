Легенды Манчестер Юнайтед и Челси пополнили Зал славы АПЛ

Зал славы Английской Премьер-лиги пополнился двумя именами.

Следом за Эшли Коулом почетного звания были удостоены легендарные игроки – экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Эндрю Коул и бывший защитник «Челси» Джон Терри.

Коул защищал цвета «красных дьяволов» с 1994-го по 2002-й (также в его активе выступления за «Ньюкасл», «Блекберн», «Фулхем», «Манчестер Сити», «Портсмут» и «Сандерленд»), проведя в общей сложности в лиге 414 матчей, забив 187 голов и завоевав пять трофеев.

Что касается Терри, то в период с 1998-го по 2017-й, выступая исключительно за «Челси», защитник сыграл 492 матча, забил 41 гол и выиграл пять трофеев с «синими».