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  4. Легенды Манчестер Юнайтед и Челси пополнили Зал славы АПЛ
Англия
22 апреля 2024, 14:35 |
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Легенды Манчестер Юнайтед и Челси пополнили Зал славы АПЛ

Такой чести были удостоены Эндрю Коул и Джон Терри

22 апреля 2024, 14:35 |
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Легенды Манчестер Юнайтед и Челси пополнили Зал славы АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Терри

Зал славы Английской Премьер-лиги пополнился двумя именами.

Следом за Эшли Коулом почетного звания были удостоены легендарные игроки – экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Эндрю Коул и бывший защитник «Челси» Джон Терри.

Коул защищал цвета «красных дьяволов» с 1994-го по 2002-й (также в его активе выступления за «Ньюкасл», «Блекберн», «Фулхем», «Манчестер Сити», «Портсмут» и «Сандерленд»), проведя в общей сложности в лиге 414 матчей, забив 187 голов и завоевав пять трофеев.

Что касается Терри, то в период с 1998-го по 2017-й, выступая исключительно за «Челси», защитник сыграл 492 матча, забил 41 гол и выиграл пять трофеев с «синими».

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Зал славы АПЛ Джон Терри Эндрю Коул Челси Манчестер Юнайтед
Юрій Вишневський Источник: Английская Премьер-лига
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