Экс-тренер Аль-Иттифака может возглавить команду второй лиги Англии
Стивен Джеррард желает вернуться к работе
44-летний английский специалист Стивен Джеррард в ближайшее время может вернуться к работе после увольнения из саудовского клуба «Аль-Иттифак».
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Интересно, что новым клубом Джеррарда может стать представитель Второй английской лиги – «Карлайл Юнайтед».
Сейчас команда находится на последнем месте в таблице, и руководство уверено, что именно Джеррард способен помочь ей улучшить результаты.
После 28-го тура «Карлайл Юнайтед» имеет в активе лишь 28 очков.
По информации Daily Mail, Джерард размышляет над возвращением к работе.
Ранее стало известно, что он покинул «Аль-Иттифак» по собственному желанию.
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