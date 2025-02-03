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Англия
03 февраля 2025, 20:12 | Обновлено 03 февраля 2025, 20:13
134
0

Экс-тренер Аль-Иттифака может возглавить команду второй лиги Англии

Стивен Джеррард желает вернуться к работе

03 февраля 2025, 20:12 | Обновлено 03 февраля 2025, 20:13
134
0
Экс-тренер Аль-Иттифака может возглавить команду второй лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

44-летний английский специалист Стивен Джеррард в ближайшее время может вернуться к работе после увольнения из саудовского клуба «Аль-Иттифак».

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Интересно, что новым клубом Джеррарда может стать представитель Второй английской лиги – «Карлайл Юнайтед».

Сейчас команда находится на последнем месте в таблице, и руководство уверено, что именно Джеррард способен помочь ей улучшить результаты.

После 28-го тура «Карлайл Юнайтед» имеет в активе лишь 28 очков.

По информации Daily Mail, Джерард размышляет над возвращением к работе.

Ранее стало известно, что он покинул «Аль-Иттифак» по собственному желанию.

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Аль-Иттифак Стивен Джеррард Карлайл Юнайтед назначение тренера чемпионат Англии по футболу
Олександр Сільченко Источник: Daily Mail
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