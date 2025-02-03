Денис Бойко признался, где получал большую зарплату, чем в Динамо и Полесье

Экс-голкипер сборной Украины, «Динамо», «Днепра» и «Полесья» Денис Бойко рассказал, где получал самую большую зарплату.

«Я не хочу называть точные цифры, потому что сейчас это не актуально. Но самый большой контракт у меня был в Турции, когда я играл за «Бешикташ». Но сколько бы я ни заработал, я не мог сидеть на месте, это не мой стиль», – сказал Бойко.

Бойко играл за «Бешикташ» с 2016 по 2018 год. Там Денис был резервным вратарем и провел всего три матча.

Ранее бывший вратарь национальной сборной Украины Денис Бойко оценил жребий «сине-желтых» в отборе к чемпионату мира 2026 года.