Денис Бойко признался, где получал большую зарплату, чем в Динамо и Полесье
Украинскому голкиперу больше всего платил турецкий «Бешикташ»
Экс-голкипер сборной Украины, «Динамо», «Днепра» и «Полесья» Денис Бойко рассказал, где получал самую большую зарплату.
«Я не хочу называть точные цифры, потому что сейчас это не актуально. Но самый большой контракт у меня был в Турции, когда я играл за «Бешикташ». Но сколько бы я ни заработал, я не мог сидеть на месте, это не мой стиль», – сказал Бойко.
Бойко играл за «Бешикташ» с 2016 по 2018 год. Там Денис был резервным вратарем и провел всего три матча.
Ранее бывший вратарь национальной сборной Украины Денис Бойко оценил жребий «сине-желтых» в отборе к чемпионату мира 2026 года.
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