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Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 19:59 |
1536
0

Денис Бойко признался, где получал большую зарплату, чем в Динамо и Полесье

Украинскому голкиперу больше всего платил турецкий «Бешикташ»

03 февраля 2025, 19:59 |
1536
0
Денис Бойко признался, где получал большую зарплату, чем в Динамо и Полесье
ФК Динамо. Денис Бойко

Экс-голкипер сборной Украины, «Динамо», «Днепра» и «Полесья» Денис Бойко рассказал, где получал самую большую зарплату.

«Я не хочу называть точные цифры, потому что сейчас это не актуально. Но самый большой контракт у меня был в Турции, когда я играл за «Бешикташ». Но сколько бы я ни заработал, я не мог сидеть на месте, это не мой стиль», – сказал Бойко.

Бойко играл за «Бешикташ» с 2016 по 2018 год. Там Денис был резервным вратарем и провел всего три матча.

Ранее бывший вратарь национальной сборной Украины Денис Бойко оценил жребий «сине-желтых» в отборе к чемпионату мира 2026 года.

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Бешикташ зарплаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Динамо Киев Полесье Житомир Днепр
Дмитро Олійник Источник: YouTube
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