«Спокойное первое место». Экс-вратарь сборной Украины – о жребии отбора ЧМ

Бывший вратарь национальной сборной Украины Денис Бойко оценил жребий «сине-желтых» в отборе к чемпионату мира 2026 года:

«Я считаю, что действительно очень хороший жребий и даже из первой корзины пара Франция – Хорватия... При всем уважении к французам и хорватам, я думаю, что с тем подбором игроков, который есть у нашей сборной, мы можем спокойно занимать первое место в этой группе. Объективно».

Напомним, в отборе к ЧМ-2026 национальная сборная Украины сыграет против трех команд: победителя пары Франция – Хорватия, Исландии и Азербайджана. Отбор начнется в марте 2025 года и закончится в ноябре того же года.