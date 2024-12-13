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  4. «Спокойное первое место». Экс-вратарь сборной Украины – о жребии отбора ЧМ
Чемпионат мира
13 декабря 2024, 14:34 |
545
2

«Спокойное первое место». Экс-вратарь сборной Украины – о жребии отбора ЧМ

Денис Бойко верит в сине-желтых

13 декабря 2024, 14:34 |
545
2
«Спокойное первое место». Экс-вратарь сборной Украины – о жребии отбора ЧМ
ФК Полесье. Денис Бойко

Бывший вратарь национальной сборной Украины Денис Бойко оценил жребий «сине-желтых» в отборе к чемпионату мира 2026 года:

«Я считаю, что действительно очень хороший жребий и даже из первой корзины пара Франция – Хорватия... При всем уважении к французам и хорватам, я думаю, что с тем подбором игроков, который есть у нашей сборной, мы можем спокойно занимать первое место в этой группе. Объективно».

Напомним, в отборе к ЧМ-2026 национальная сборная Украины сыграет против трех команд: победителя пары Франция – Хорватия, Исландии и Азербайджана. Отбор начнется в марте 2025 года и закончится в ноябре того же года.

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Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Олександр
Спокойно обойдёмся Францию?)))
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Dimaryz81
А с таким тренером? Он по моему нивелирует весь набор игроков.
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0
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