Барселона не проигрывает 9 матчей подряд во всех соревнованиях

«Барселона» выиграла поединок лиги против «Алавеса» и увеличила беспроигрышную серию до 9 матчей во всех турнирах (7 побед, 2 ничьи).

2 февраля состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Алавесом». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Последнее поражение «каталонцев» было 21 декабря 2024 года против «Атлетико Мадрид» в чемпионате (1:2). С тех пор «блауграна» не проиграла ни одного матча («Барбастро» – 4:0, «Атлетик» – 2:0, «Реал Мадрид» – 5:2, «Реал Бетис» – 5:1, «Бенфика» – 5:4, «Хетафе» – 1:1, «Валенсия» – 7:1, «Аталанта» – 2:2, «Алавес» – 1:0).

«Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги (14 побед, 3 ничьи, 5 поражений).