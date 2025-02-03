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Испания
03 февраля 2025, 13:17 |
130
0

Барселона не проигрывает 9 матчей подряд во всех соревнованиях

«Каталонцы» занимают третье место в чемпионате

03 февраля 2025, 13:17 |
130
0
Барселона не проигрывает 9 матчей подряд во всех соревнованиях
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» выиграла поединок лиги против «Алавеса» и увеличила беспроигрышную серию до 9 матчей во всех турнирах (7 побед, 2 ничьи).

2 февраля состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Алавесом». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Последнее поражение «каталонцев» было 21 декабря 2024 года против «Атлетико Мадрид» в чемпионате (1:2). С тех пор «блауграна» не проиграла ни одного матча («Барбастро» – 4:0, «Атлетик» – 2:0, «Реал Мадрид» – 5:2, «Реал Бетис» – 5:1, «Бенфика» – 5:4, «Хетафе» – 1:1, «Валенсия» – 7:1, «Аталанта» – 2:2, «Алавес» – 1:0).

«Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги (14 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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