Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо ответил на вопрос журналистов, кто был его самым сложным соперником. Обладатель Золотого мяча 2005 выделил культовых центрбеков Джона Терри и Паоло Мальдини.

«Самым сложным соперником для меня были защитники, которые являются жесткими в том, как они играют, когда ты не видишь пути к воротам. Паоло Мальдини и Джон Терри – двое сильнейших соперников, которых я встречал на поле», – рассказал бразилец.

Ранее легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, который является обладателем восьми Золотых мячей, назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни.