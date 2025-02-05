Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Другие новости
05 февраля 2025, 00:57 |
171
0

Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником

Бразилец выделил легендарных центрбеков Джона Терри и Паоло Мальдини

05 февраля 2025, 00:57 |
171
0
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо ответил на вопрос журналистов, кто был его самым сложным соперником. Обладатель Золотого мяча 2005 выделил культовых центрбеков Джона Терри и Паоло Мальдини.

«Самым сложным соперником для меня были защитники, которые являются жесткими в том, как они играют, когда ты не видишь пути к воротам. Паоло Мальдини и Джон Терри – двое сильнейших соперников, которых я встречал на поле», – рассказал бразилец.

Ранее легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, который является обладателем восьми Золотых мячей, назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легендарного экс-защитника Милана стал игроком Аталанты
Определен лучший бразилец в истории. Кто опередил Роналдо и Неймара?
Паоло Мальдини ответил, кто является лучшим футболистом в истории
Роналдиньо Джон Терри Паоло Мальдини
Дмитрий Олийнык Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Предложение было. Известно, почему Зинченко не перешел в топ-клуб
Футбол | 04 февраля 2025, 19:34 12
Предложение было. Известно, почему Зинченко не перешел в топ-клуб
Предложение было. Известно, почему Зинченко не перешел в топ-клуб

Арсенал не отпустил украинца в Боруссию

Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
Футбол | 04 февраля 2025, 11:01 12
Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925
Известно, сколько будет зарабатывать Калюжный в Металлисте 1925

Иван покинет «Александрию»

Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Бокс | 04.02.2025, 17:41
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
Футбол | 04.02.2025, 07:33
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
Очень интересное решение. Известно, где пройдет Евро U-21 в 2027 году
Футбол | 04.02.2025, 22:33
Очень интересное решение. Известно, где пройдет Евро U-21 в 2027 году
Очень интересное решение. Известно, где пройдет Евро U-21 в 2027 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бен Дэвис – о поединке Усика и Кличко: «Он был бы аутсайдером»
Бен Дэвис – о поединке Усика и Кличко: «Он был бы аутсайдером»
03.02.2025, 15:04 2
Бокс
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
03.02.2025, 08:45
Бокс
«Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса
«Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса
03.02.2025, 21:33 1
Бокс
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
03.02.2025, 10:23 1
Футбол
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
03.02.2025, 19:43 45
Футбол
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
03.02.2025, 22:25 19
Футбол
«Он – звезда». Анчелотти хочет подписать в Реал еще одного вратаря
«Он – звезда». Анчелотти хочет подписать в Реал еще одного вратаря
03.02.2025, 01:34 3
Футбол
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
03.02.2025, 00:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем