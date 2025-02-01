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  4. «Вы не поверите». Довбик рассказал о своем пари с ассистентом Раньери
Италия
01 февраля 2025, 19:59 |
1503
1

«Вы не поверите». Довбик рассказал о своем пари с ассистентом Раньери

Артем отреагировал на критику о том, что бьет только левой ногой

01 февраля 2025, 19:59 |
1503
1
«Вы не поверите». Довбик рассказал о своем пари с ассистентом Раньери
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик ответил на критику относительно того, что он наносит удары только левой ногой.

«Я знаю, что использую только левую ногу, это правда. На тренировках все мои тренеры, а Раньери – один из них, говорили мне, чтобы я бил и правой ногой.

Вы не поверите, но я, наверное, лучше бью правой ногой, чем левой. Я знаю это, осознаю, но потом наступает время матча, и я делаю все левой ногой. Это не правильно, ведь защитники это уже знают.

Но я рассчитываю на пари с ассистентом Раньери, что до конца сезона забью два гола правой ногой», – сказал Артем в интервью Il Messaggero.

Также Довбик раскрыл детали своего разговора с Джеко.

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Артем Довбик Рома Рим Клаудио Раньери чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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ALM
Два голи правою - з пенальті чи з гри?
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