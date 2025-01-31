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  4. Бывший динамовец объяснил, почему команда Шовковского провалила еврокубки
Лига Европы
31 января 2025, 18:20 |
871
0

Бывший динамовец объяснил, почему команда Шовковского провалила еврокубки

В игре с РФШ для «Динамо» на первом плане был результат

31 января 2025, 18:20 |
871
0
Бывший динамовец объяснил, почему команда Шовковского провалила еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

В заключительном поединке группового раунда Лиги Европы по футболу киевское «Динамо» взяло верх над РФШ из Латвии – 1:0 и покинуло последнее место в турнирной таблице.

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил выступление подопечных Александра Шовковского в текущей Лиге Европы, рассказал чего ждет от киевлян во второй части сезона на внутренней арене:

– Вчера в Гамбурге на первом плане был результат. В таких случаях футболистам не удается порадовать зрелищной игрой. В противостоянии с РФШ был невысокий темп, мало голевых моментов, но важно, что динамовцы сумели записать в свой актив первую победу. Считаю, что киевляне на эту победу больше наиграли, потому что чаще контролировали мяч, преобладали по созданным угрозам у ворот рижан.

– Не возникло ли опасения за результат, когда стало известно, что динамовцы не смогут рассчитывать на целую группу ведущих исполнителей?

– В последние годы уровень участников еврокубковых соревнований заметно выровнялся. Это раньше можно было быть уверенным, что те же динамовцы одержат победу над представителями стран Прибалтики или Балкан. Сейчас благодаря продуманной селекционной работе, прогрессу местных тренеров, которые могут учиться по программам УЕФА, команды из этих регионов добавили. Украинские же клубы из-за российской агрессии, напротив, лишились некоторых своих «козырей», прежде всего, приглашения качественных легионеров.

Тем не менее, я был настроен оптимистично и именно динамовцев считал фаворитом. Да, вчера у них много не получалось, действия часто были разбалансированы, не хватало нестандартных решений, но все же удалось склонить чашу весов на свою сторону.

– Как бы вы оценили выступление подопечных Александра Шовковского в текущей Лиге Европы?

– Я не буду оригиналом, если скажу, что выступление динамовцев в отчетном турнире было провальным. Хотя, если откровенно, следовало избавиться от некоторых стереотипов, а реалии таковы, что уровень украинских команд резко снизился.

Конечно, на то были объективные причины, та же логистика негативно влияла, ведь постоянно приходилось играть в гостях, однако факты упрямо: динамовцы выступили хуже, чем ожидалось. Единственное, что не могло не радовать, так это то, что молодежь киевлян получила больше международного опыта, который пригодится в будущих баталиях.

– Как вы оцениваете шансы подопечных Александра Шовковского сохранить отрыв от преследователей в чемпионской гонке в УПЛ?

– Поскольку киевляне по разным причинам снова были пассивны на трансферном рынке, то им придется рассчитывать на тех игроков, которые уже есть в обойме. Это должно служить дополнительным стимулом для сплочения. На мой взгляд, если обойдется без кадровых потерь, то динамовцы не позволят преследователям наверстать упущенное прошлой осенью. Как видите, все будет зависеть прежде всего от самих киевлян.

Ранее сообщалось, что президент киевского «Динамо» Игорь Суркис назвал позиции, которые следует усилить киевскому клубу в зимнее трансферное окно.

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Лига Европы Динамо Киев Динамо - РФШ РФШ Рига Александр Шовковский Василий Кардаш инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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