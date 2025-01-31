ФОТО. Шевченко высказался про встречу с Анчелотти. Вот что сказал
Андрей Шевченко про визит базы мадридского Реала
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями после визита базы мадридского «Реала».
Напомним, что вчера Шевченко побывал в расположении испанского гранда, где встретился с Анчелотти, Луниным и тренерским штабом мадридского клуба. О причинах визита не сообщалось.
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Шевченко опубликовал пост на своей странице Instagram, где разместил фото с Карло Анчелотти и тренерским штабом мадридцев:
«Спасибо за гостеприимство, было приятно снова увидеть вас, мистер! Желаю вам всего наилучшего в оставшейся части сезона ❤️⚽️», – написал Андрей.
В комментарии пришло множество фанов «Милана», для которых это фото стало триггером для ностальгии: «Скучаю за этим всем», – написал один из болельщиков.
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