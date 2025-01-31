ФОТО. Шевченко высказался про встречу с Анчелотти. Вот что сказал

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями после визита базы мадридского «Реала».

Напомним, что вчера Шевченко побывал в расположении испанского гранда, где встретился с Анчелотти, Луниным и тренерским штабом мадридского клуба. О причинах визита не сообщалось.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Шевченко опубликовал пост на своей странице Instagram, где разместил фото с Карло Анчелотти и тренерским штабом мадридцев:

«Спасибо за гостеприимство, было приятно снова увидеть вас, мистер! Желаю вам всего наилучшего в оставшейся части сезона ❤️⚽️», – написал Андрей.

В комментарии пришло множество фанов «Милана», для которых это фото стало триггером для ностальгии: «Скучаю за этим всем», – написал один из болельщиков.