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  4. Четкие цели. Сразу 2 суперзвезды Реала могут покинуть команду уже летом
Испания
31 января 2025, 12:49 |
472
0

Четкие цели. Сразу 2 суперзвезды Реала могут покинуть команду уже летом

Винисиус и Родриго могут уехать на заработки в Саудовскую Аравию

31 января 2025, 12:49 |
472
0
Четкие цели. Сразу 2 суперзвезды Реала могут покинуть команду уже летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Бразильские вингеры мадридского «Реала» Винисиус и Родриго могут покинуть столицу Испании, сообщает Fichajes.

По информации источника, 24-летний и 23-летний футболисты привлекают внимание клубов из чемпионата саудовской Аравии. «Аль-Ахли» мечтает о трансфере Винисиуса, а «Аль-Хиляль» рассматривает подписание Родриго. Второго считают идеальной заменой Неймару.

«Реал» не планирует расставаться с игроками, но если клубам Саудовской Аравии удастся убедить игроков перейти к ним, то на руководство испанского гранда свалится серьезное давление.

Ранее сообщалось о том, что 3 именитых игрока могут перебраться в чемпионат саудовской Аравии.

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор Родриго Гоес трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Ахли Джидда
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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