Четкие цели. Сразу 2 суперзвезды Реала могут покинуть команду уже летом
Винисиус и Родриго могут уехать на заработки в Саудовскую Аравию
Бразильские вингеры мадридского «Реала» Винисиус и Родриго могут покинуть столицу Испании, сообщает Fichajes.
По информации источника, 24-летний и 23-летний футболисты привлекают внимание клубов из чемпионата саудовской Аравии. «Аль-Ахли» мечтает о трансфере Винисиуса, а «Аль-Хиляль» рассматривает подписание Родриго. Второго считают идеальной заменой Неймару.
«Реал» не планирует расставаться с игроками, но если клубам Саудовской Аравии удастся убедить игроков перейти к ним, то на руководство испанского гранда свалится серьезное давление.
Ранее сообщалось о том, что 3 именитых игрока могут перебраться в чемпионат саудовской Аравии.
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