Четкие цели. Сразу 2 суперзвезды Реала могут покинуть команду уже летом

Бразильские вингеры мадридского «Реала» Винисиус и Родриго могут покинуть столицу Испании, сообщает Fichajes.

По информации источника, 24-летний и 23-летний футболисты привлекают внимание клубов из чемпионата саудовской Аравии. «Аль-Ахли» мечтает о трансфере Винисиуса, а «Аль-Хиляль» рассматривает подписание Родриго. Второго считают идеальной заменой Неймару.

«Реал» не планирует расставаться с игроками, но если клубам Саудовской Аравии удастся убедить игроков перейти к ним, то на руководство испанского гранда свалится серьезное давление.

Ранее сообщалось о том, что 3 именитых игрока могут перебраться в чемпионат саудовской Аравии.