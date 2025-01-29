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  4. Упустил два сетбола. Урсу завершил выступления на челленджере в Кобленце
ATP
29 января 2025, 17:25 |
117
0

Упустил два сетбола. Урсу завершил выступления на челленджере в Кобленце

Вадим в 1-м раунде основной сетки проиграл Матису Эрхарду в двух сетах

29 января 2025, 17:25 |
117
0
Упустил два сетбола. Урсу завершил выступления на челленджере в Кобленце
Instagram. Вадим Урсу

Украинский теннисист Вадим Урсу (АТР 404) завершил выступления на челленджере в Кобленце, Германия.

В 1-м раунде основной сетки украинец в двух сетах проиграл Матису Эрхарду (Франция, ATP 291) за 1 час и 53 минуты.

ATP челленджер Кобленц. Хард в помещении. 1/16 финала

Вадим Урсу (Украина) [Q] – Матис Эрхард (Франция) – 6:7 (5:7), 3:6

Это была первая встреча соперников. В первой партии Вадим заработал два сетбол на приеме в 12-м гейме, но не сумел их реализовать, проиграл тай-брейк, а затем и поединок.

Эрхард во 2-м раунде сыграет против итальянца Джулио Зеппиери (Италия, ATP 330).

Для Урсу это был первый турнир в 2025 году. Он стартовал из квалификации, где в статусе андердога выиграл оба матча: у Алексея Захарова и у Матса Розенкранца.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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