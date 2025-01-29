Соболева и Завацкая снялись с парного матча в Брисбене после двух геймов
Анастасия и Катарина не сумели продолжить поединок 1-го раунда на 75-тысячнике
Украинские теннисисты Анастасия Соболева и Катарина Завацкая завершили выступления в парном разряде на хардовом турнире ITF W75 в Брисбене, Австралия.
В 1-м раунде украинки вышли на корт против тандема Габриэлла Да Силва Фик (Австралия) / Леони Кунг (Швейцария). После двух стартовых геймов Анастасия и Катарина отказали продолжать борьбу. Причина снятия украинок неизвестна.
ITF W75 Брисбен. Пары. Хард. 1/8 финала
Анастасия Соболева (Украина) / Катарина Завацкая (Украина) – Габриэлла Да Силва Фик (Австралия) / Леони Кунг (Швейцария) – 0:2, RET., Соболева и Завацкая
Габриэлла и Леони в четвертьфинале соревнований сыграют против четвертых сеяных Петры Хьюл (Австралия) и Елены Мицич (Австралия).
В одиночном разряде 75-тысячника Завацкая сумела преодолеть 1-й раунд и в 1/8 финала сыграет против Карины Миллер, встреча запланирована на 30 января. Соболева в среду в трех сетах уступила Эмерсон Джонс на старте турнира и завершила выступления.
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