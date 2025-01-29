Соболева и Завацкая снялись с парного матча в Брисбене после двух геймов

Украинские теннисисты Анастасия Соболева и Катарина Завацкая завершили выступления в парном разряде на хардовом турнире ITF W75 в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде украинки вышли на корт против тандема Габриэлла Да Силва Фик (Австралия) / Леони Кунг (Швейцария). После двух стартовых геймов Анастасия и Катарина отказали продолжать борьбу. Причина снятия украинок неизвестна.

ITF W75 Брисбен. Пары. Хард. 1/8 финала

Анастасия Соболева (Украина) / Катарина Завацкая (Украина) – Габриэлла Да Силва Фик (Австралия) / Леони Кунг (Швейцария) – 0:2, RET., Соболева и Завацкая

Габриэлла и Леони в четвертьфинале соревнований сыграют против четвертых сеяных Петры Хьюл (Австралия) и Елены Мицич (Австралия).

В одиночном разряде 75-тысячника Завацкая сумела преодолеть 1-й раунд и в 1/8 финала сыграет против Карины Миллер, встреча запланирована на 30 января. Соболева в среду в трех сетах уступила Эмерсон Джонс на старте турнира и завершила выступления.