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  4. Соболева и Завацкая снялись с парного матча в Брисбене после двух геймов
ITF
29 января 2025, 13:52 |
84
0

Соболева и Завацкая снялись с парного матча в Брисбене после двух геймов

Анастасия и Катарина не сумели продолжить поединок 1-го раунда на 75-тысячнике

29 января 2025, 13:52 |
84
0
Соболева и Завацкая снялись с парного матча в Брисбене после двух геймов
Instagram. Катарина Завацкая и Анастасия Соболева

Украинские теннисисты Анастасия Соболева и Катарина Завацкая завершили выступления в парном разряде на хардовом турнире ITF W75 в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде украинки вышли на корт против тандема Габриэлла Да Силва Фик (Австралия) / Леони Кунг (Швейцария). После двух стартовых геймов Анастасия и Катарина отказали продолжать борьбу. Причина снятия украинок неизвестна.

ITF W75 Брисбен. Пары. Хард. 1/8 финала

Анастасия Соболева (Украина) / Катарина Завацкая (Украина) – Габриэлла Да Силва Фик (Австралия) / Леони Кунг (Швейцария) – 0:2, RET., Соболева и Завацкая

Габриэлла и Леони в четвертьфинале соревнований сыграют против четвертых сеяных Петры Хьюл (Австралия) и Елены Мицич (Австралия).

В одиночном разряде 75-тысячника Завацкая сумела преодолеть 1-й раунд и в 1/8 финала сыграет против Карины Миллер, встреча запланирована на 30 января. Соболева в среду в трех сетах уступила Эмерсон Джонс на старте турнира и завершила выступления.

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Анастасия Соболева Катарина Завацкая ITF Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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