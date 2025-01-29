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Англия
29 января 2025, 13:04 |
1170
0

Потерял доверие тренера. Арсенал решил попрощаться с защитником

Киран Тирни присоединится к шотландскому «Селтику»

29 января 2025, 13:04 |
1170
0
Потерял доверие тренера. Арсенал решил попрощаться с защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Тирни

27-летний защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни покинет клуб из-за нехватки игрового времени – в услугах футболиста заинтересован шотландский «Селтик».

Контракт игрока истекает через полгода, поэтому руководство «канониров» собирается осуществить трансфер зимой, чтобы получить деньги от продажи. Сообщается, что клубы провели успешные переговоры, которые теперь находятся на финальной стадии.

Тирни решил покинуть английский чемпионат из-за недостаточного количества игрового времени – наставник «Арсенала» Микель Артета не рассчитывает на футболиста.

В этом сезоне Киран провел всего пять матчей за лондонский клуб, результативными действиями не отметился. Защитник перебрался в Лондон в 2019 году из «Селтика» за 27 млн евро. В прошлом сезоне выступал за испанский «Реал Сосьедад» на правах аренды, однако пропустил немало матчей из-за повреждений.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может отпустить еще одного защитника – украинец Зинченко может перейти в чемпионат Испании.

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Микола Титюк Источник: Daily Record
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