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  4. Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Шахтер в Дортмунде свой гол забьет»
Лига чемпионов
29 января 2025, 11:36 |
110
0

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Шахтер в Дортмунде свой гол забьет»

Этот матч обещает быть богатым на голевые моменты

29 января 2025, 11:36 |
110
0
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Шахтер в Дортмунде свой гол забьет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер – Брест

Бывший игрок «Карпат» и «Говерлы» Михаил Кополовец эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз поединка группового раунда Лиги чемпионов по футболу между «Боруссией» из немецкого Дортмунда и «Шахтером» из Украины:

«По стилистике игры «Боруссия» и «Шахтер» где-то похожи: заточены на атаку, в обеих командах «погоду делают» креативные полузащитники. Но этот соперник – не безгрешен в обороне, поэтому далеко не всегда добивается нужного результата даже в поединках с менее именитыми оппонентами.

Чем можно объяснить последнюю серию поражений «Боруссии»? Возможно, дортмундцев выбило из колеи раннее начало второй части сезона, когда при плотном графике приходилось проводить официальные матчи на нескольких «фронтах». Вот и сказалась усталость.

«Шахтер» после этапа подготовки в Турции в последнем поединке с «Брестом» был на ходу, даже не верилось, что на календаре всего вторая половина января. Увидим, хватит ли этого рвения в Дортмунде с мотивированным соперником, реально претендующим на попадание в первую восьмерку, тогда как «Шахтеру» только невероятное стечение обстоятельств может помочь пройти дальше.

Тем не менее, не надо забывать, что еще есть имидж клуба. В Дортмунде будет прекрасная возможность «горнякам» заявить о себе в противостоянии, к которому будет приковано большое внимание болельщиков, экспертов, скаутов. Я убежден, что этот матч будет богат на голевые моменты и взятия ворот. «Шахтеру» будет тяжело, но склоняюсь к тому, что соперники обменяются забитыми мячами».

Ранее сообщалось, что своими ожиданиями от поединка «Шахтера» с «Боруссией» поделился легендарный украинский тренер Мирон Маркевич.

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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Боруссия Д - Шахтер Михаил Кополовец инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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