Маркевич назвал условие, при котором Шахтер сможет обыграть Боруссию Д

В среду, 29 января 2025 года, состоится матч 8-го тура Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и донецким «Шахтером».

Своими ожиданиями от поединка поделился легендарный украинский тренер Мирон Маркевич:

«Кто должен повести команду за собой? Да трудно сказать. Здесь они все должны понять, где они играют. Сейчас команда на позитиве. Я считаю, если команда надежно сыграет в обороне и не проиграет борьбу, особенно в центре поля, у нас есть хорошие шансы».

Начало матча «Боруссия Д» – «Шахтер» запланировано 29 января в 22:00 по киевскому времени.