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  4. Маркевич назвал условие, при котором Шахтер сможет обыграть Боруссию Д
Лига чемпионов
29 января 2025, 09:41 |
613
0

Маркевич назвал условие, при котором Шахтер сможет обыграть Боруссию Д

«Горнякам» необходимо не проиграть борьбу

29 января 2025, 09:41 |
613
0
Маркевич назвал условие, при котором Шахтер сможет обыграть Боруссию Д
УПЛ. Мирон Маркевич

В среду, 29 января 2025 года, состоится матч 8-го тура Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и донецким «Шахтером».

Своими ожиданиями от поединка поделился легендарный украинский тренер Мирон Маркевич:

«Кто должен повести команду за собой? Да трудно сказать. Здесь они все должны понять, где они играют. Сейчас команда на позитиве. Я считаю, если команда надежно сыграет в обороне и не проиграет борьбу, особенно в центре поля, у нас есть хорошие шансы».

Начало матча «Боруссия Д» – «Шахтер» запланировано 29 января в 22:00 по киевскому времени.

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Мирон Маркевич Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Лига чемпионов Боруссия Д - Шахтер
Дмитро Вус Источник: Украинский футбол
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