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  4. «Таких было очень много». Сидорчук назвал лучших партнеров в Динамо
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 11:26 | Обновлено 29 января 2025, 12:09
319
0

«Таких было очень много». Сидорчук назвал лучших партнеров в Динамо

Сидорчук назвал 5 исполнителей

29 января 2025, 11:26 | Обновлено 29 января 2025, 12:09
319
0
«Таких было очень много». Сидорчук назвал лучших партнеров в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук назвал лучших партнеров, с которыми выступал в составе киевского «Динамо».

– Лучший партнер, с которым вам было комфортнее взаимодействовать на поле?

– Таких было очень много. Можно разделить на периоды. При Реброве я кайфовал, когда мы играли с Ярмоленко. Еще нравилось, как играет Данило Силва, Жека Макаренко.

С последнего, что уже при Мистере, мне нравилось, как мы играли в середине с Шапаренко и Буяльским. Для меня это, пожалуй, лучшие партнеры из последних. Они меня знали хорошо и я понимал, что от них ждать, – сказал Сидорчук.

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Сергей Сидорчук Евгений Макаренко Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Николай Шапаренко Виталий Буяльский Данило Силва
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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