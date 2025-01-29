«Таких было очень много». Сидорчук назвал лучших партнеров в Динамо

Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук назвал лучших партнеров, с которыми выступал в составе киевского «Динамо».

– Лучший партнер, с которым вам было комфортнее взаимодействовать на поле?

– Таких было очень много. Можно разделить на периоды. При Реброве я кайфовал, когда мы играли с Ярмоленко. Еще нравилось, как играет Данило Силва, Жека Макаренко.

С последнего, что уже при Мистере, мне нравилось, как мы играли в середине с Шапаренко и Буяльским. Для меня это, пожалуй, лучшие партнеры из последних. Они меня знали хорошо и я понимал, что от них ждать, – сказал Сидорчук.