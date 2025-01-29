Украинец и легионеры. Сидорчук – о самых недооцененных игроках Динамо
Сергей Сидорчук назвал троих футболистов
Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук отметил самых недооцененных футболистов киевского клуба. Футболист назвал трех исполнителей.
– Какого игрока «Динамо» считаете недооцененным?
– Думаю, много таких, честно. Из украинцев для меня это Буя (Виталий Буяльский). Так как он заслуживает, чтобы к нему относились в обществе, к нему не относятся.
А из иностранцев почему-то сразу приходят в голову два футболиста – Тремулинас и Беланда. Не назову их недооцененными. Просто это футболисты гораздо выше, чем они себя показали, – сказал Сидорчук.
Ранее Сергей Сидорчук объяснил, почему не вернется в «Динамо» как футболист.
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