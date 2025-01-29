Украинец и легионеры. Сидорчук – о самых недооцененных игроках Динамо

Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук отметил самых недооцененных футболистов киевского клуба. Футболист назвал трех исполнителей.

– Какого игрока «Динамо» считаете недооцененным?

– Думаю, много таких, честно. Из украинцев для меня это Буя (Виталий Буяльский). Так как он заслуживает, чтобы к нему относились в обществе, к нему не относятся.

А из иностранцев почему-то сразу приходят в голову два футболиста – Тремулинас и Беланда. Не назову их недооцененными. Просто это футболисты гораздо выше, чем они себя показали, – сказал Сидорчук.

Ранее Сергей Сидорчук объяснил, почему не вернется в «Динамо» как футболист.