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  4. Александр ЗУБКОВ: «Сикан много рассказал. Хочу перейти в Трабзонспор»
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 11:27 | Обновлено 29 января 2025, 12:36
1345
3

Александр ЗУБКОВ: «Сикан много рассказал. Хочу перейти в Трабзонспор»

Вингер донецкого «Шахтера» перейдет в чемпионат Турции

29 января 2025, 11:27 | Обновлено 29 января 2025, 12:36
1345
3
Александр ЗУБКОВ: «Сикан много рассказал. Хочу перейти в Трабзонспор»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков собирается покинуть украинский клуб – футболист продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Игрок сборной Украины подтвердил интерес со стороны «Трабзонспора» и рассказал, что ждет своего трансфера в новый клуб:

«Я встретился с тренером «Трабзонспора» Шенолом Гюнешем. Мы обменялись с ним идеями, и теперь я начал готовиться к трансферу. Гюнеш сказал, что хочет видеть меня в команде, и его идеи меня очень воодушевили. Честно говоря, я очень хочу перейти в «Трабзонспор». Сикан рассказал мне много интересного о городе. Я с нетерпением жду соглашения между клубами», – сообщил зубков.

В этом сезоне Зубков провел за донецкий клуб 20 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что о трансфере Зубкова объявят после окончания группового этапа Лиги чемпионов.

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Шахтер Донецк Трабзонспор Александр Зубков Шенол Гюнеш трансферы трансферы УПЛ
Микола Титюк Источник: Haber61.net
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olex.mykhailov
Так вже від жінки хоче втекти що вже все одно куди)
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0
Harun Bakircioğlu
"Сікан розповів мені багато цікавого про місто"
Рассказал, что в городе много проститутошных, и сей факт очень вдохновил.
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0
Перець
Та переходь вже 
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