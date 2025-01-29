Александр ЗУБКОВ: «Сикан много рассказал. Хочу перейти в Трабзонспор»

Вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков собирается покинуть украинский клуб – футболист продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Игрок сборной Украины подтвердил интерес со стороны «Трабзонспора» и рассказал, что ждет своего трансфера в новый клуб:

«Я встретился с тренером «Трабзонспора» Шенолом Гюнешем. Мы обменялись с ним идеями, и теперь я начал готовиться к трансферу. Гюнеш сказал, что хочет видеть меня в команде, и его идеи меня очень воодушевили. Честно говоря, я очень хочу перейти в «Трабзонспор». Сикан рассказал мне много интересного о городе. Я с нетерпением жду соглашения между клубами», – сообщил зубков.

В этом сезоне Зубков провел за донецкий клуб 20 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что о трансфере Зубкова объявят после окончания группового этапа Лиги чемпионов.