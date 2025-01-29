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  4. «Был бы в моей команде». Сидорчук сказал все, что думает о Гармаше
Украина. Премьер лига
29 января 2025, 10:19 |
926
0

«Был бы в моей команде». Сидорчук сказал все, что думает о Гармаше

Сергей Сидорчук похвалил Дениса Гармаша

29 января 2025, 10:19 |
926
0
«Был бы в моей команде». Сидорчук сказал все, что думает о Гармаше
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Бывший капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук поделился мыслями о Денисе Гармаше, с которым долгое время играл в составе «бело-синих».

– Кто был самым большим хулиганом в «Динамо» за время вашей карьеры?

– А что вы подразумеваете под словом «хулиган»?

– Те, кто были особенно эмоциональны, возможно, нарушали режим или много лишних эмоций на поле проявляли.

– Вы имеете в виду Дениса Гармаша?

– Я ни на ком не акцентирую. Только ваши ассоциации.

– Я бы не назвал его хулиганом. Он живет в парадигме своей справедливости. Если то, что делается на поле или за его пределами, не совпадает с его справедливостью, он закипает и уже ничего не остановит. Если под таким светом рассматривать, это точно он.

Но я считаю, что подобные футболисты должны быть в команде. С ними нужно работать, к ним нужно находить подход. Такие люди, как зажигалки, могут зажечь тебя на футбольном поле, разбудить. Если бы выбирал, то хотел бы, чтобы он постоянно был в команде, – сказал Сергей.

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Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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