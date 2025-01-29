Экс-игрок сборной Украины: Лобановский забрал меня, чтобы спрятать от ЦСКА

Бывший игрок сборной Украины Сергей Беженар рассказал, как познакомился с легендарным тренером Валерием Лобановским:

– Ваше впечатление о Лобановском. Расскажите о первой встрече с ним?

– Помню, мне Евгений Кучеревский сказал: «Когда встретишься с Валерием Васильевичем, попроси его концовку чемпионата доиграть в «Днепре», а уже зимой приехать в Киев». Приезжаю я на стадион «Динамо», смотрю – стоит немецкий автобус и надпись на нем UdSSR. Они его после чемпионата Европы в Германии либо купили, либо просто немцы его нам отдали. Тогда еще национальная сборная СССР готовилась к отборочной игре в Киеве.

Подхожу к Лобановскому, он узнал меня, поздоровался. Потом спрашивает: «Есть у тебя какие-то вопросы, пожелания?». И тут я говорю ему то, о чем попросил меня Кучеревский, можно ли мне доиграть чемпионат в «Днепре», а потом приехать в Киев.

– И что на это сказал Лобановский?

– Сказал: «Видишь вот тот автобус – UdSSR?». Отвечаю: «Вижу». «Идешь, садишься в него и едешь в Конча-Заспу». Вот так вместо Ялты, куда поехал «Днепр» во время паузы в чемпионате, я поехал на базу «Динамо».

– Что вас ждало Конча-Заспе?

– Лобановский сказал, что я буду тренироваться вместе с национальной сборной СССР.

– Как думаете, почему Валерий Васильевич сразу направил вас в тренировочный лагерь сборной СССР?

– Как я понял, он меня забрал туда, чтобы спрятать от ЦСКА. Я ведь должен был служить в московском клубе, – вспомнил Беженар.