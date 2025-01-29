Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины: Лобановский забрал меня, чтобы спрятать от ЦСКА
Другие новости
29 января 2025, 10:31 |
677
0

Экс-игрок сборной Украины: Лобановский забрал меня, чтобы спрятать от ЦСКА

Сергей Беженар рассказал, как оказался в «Динамо» вместо «Днепра»

29 января 2025, 10:31 |
677
0
Экс-игрок сборной Украины: Лобановский забрал меня, чтобы спрятать от ЦСКА
ФК Динамо Киев. Сергей Беженар

Бывший игрок сборной Украины Сергей Беженар рассказал, как познакомился с легендарным тренером Валерием Лобановским:

– Ваше впечатление о Лобановском. Расскажите о первой встрече с ним?

– Помню, мне Евгений Кучеревский сказал: «Когда встретишься с Валерием Васильевичем, попроси его концовку чемпионата доиграть в «Днепре», а уже зимой приехать в Киев». Приезжаю я на стадион «Динамо», смотрю – стоит немецкий автобус и надпись на нем UdSSR. Они его после чемпионата Европы в Германии либо купили, либо просто немцы его нам отдали. Тогда еще национальная сборная СССР готовилась к отборочной игре в Киеве.

Подхожу к Лобановскому, он узнал меня, поздоровался. Потом спрашивает: «Есть у тебя какие-то вопросы, пожелания?». И тут я говорю ему то, о чем попросил меня Кучеревский, можно ли мне доиграть чемпионат в «Днепре», а потом приехать в Киев.

– И что на это сказал Лобановский?

– Сказал: «Видишь вот тот автобус – UdSSR?». Отвечаю: «Вижу». «Идешь, садишься в него и едешь в Конча-Заспу». Вот так вместо Ялты, куда поехал «Днепр» во время паузы в чемпионате, я поехал на базу «Динамо».

– Что вас ждало Конча-Заспе?

– Лобановский сказал, что я буду тренироваться вместе с национальной сборной СССР.

– Как думаете, почему Валерий Васильевич сразу направил вас в тренировочный лагерь сборной СССР?

– Как я понял, он меня забрал туда, чтобы спрятать от ЦСКА. Я ведь должен был служить в московском клубе, – вспомнил Беженар.

По теме:
«Рад за ребят». Тренер – о первых шагах Ваната и Бражко в Динамо
Динамо Лобановского или Шахтер Луческу? Экс-игрок УПЛ сравнил эти команды
Сергей БАЛТАЧА: «Мы не зря называли Лобановского отцом»
Валерий Лобановский Сергей Беженар
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Был бы в моей команде». Сидорчук сказал все, что думает о Гармаше
Футбол | 29 января 2025, 10:19 0
«Был бы в моей команде». Сидорчук сказал все, что думает о Гармаше
«Был бы в моей команде». Сидорчук сказал все, что думает о Гармаше

Сергей Сидорчук похвалил Дениса Гармаша

«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
Футбол | 28 января 2025, 12:47 0
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо

Сергей заявил, что не стоит ждать его в Киеве как футболиста

Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Футбол | 28.01.2025, 20:17
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
Бокс | 28.01.2025, 11:38
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – РФШ Рига
Футбол | 29.01.2025, 06:47
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – РФШ Рига
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – РФШ Рига
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
27.01.2025, 20:54 7
Футбол
«Он хочет уйти». Раньери назвал игроков, которые могут покинуть клуб
«Он хочет уйти». Раньери назвал игроков, которые могут покинуть клуб
27.01.2025, 11:59
Футбол
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
28.01.2025, 10:10 9
Футбол
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
27.01.2025, 14:26 39
Теннис
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
27.01.2025, 08:23 7
Бокс
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
28.01.2025, 09:24 8
Футбол
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
27.01.2025, 19:22
Теннис
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
28.01.2025, 00:32 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем