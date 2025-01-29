Ман Сити хочет арендовать игрока Ювентуса. Туринцы настаивают на трансфере

«Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания полузащитника «Ювентуса» Дугласа Луиса – «горожане» готовы взять бразильца в аренду. Об этом пишет Николо Скира.

По информации источника, английский клуб предложил туринцам подписать 26-летнего бразильского футболиста на правах аренды, за которую «горожане» готовы заплатить. «Ювентус» требует включить пункт об обязательном выкупе футболиста.

Сообщается, что кроме «Манчестер Сити», на футболиста также претендуют в лондонском «Челси». Руководство туринцев хочет получить за своего игрока около 45-50 миллионов евро.

Дуглас Луис летом 2024 года перешел в «Ювентус» из «Астон Виллы» за около 50 миллионов евро. За это время он сыграл за туринский клуб в 18 матчах во всех турнирах.