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  4. Ман Сити хочет арендовать игрока Ювентуса. Туринцы настаивают на трансфере
Англия
29 января 2025, 09:34 |
129
0

Ман Сити хочет арендовать игрока Ювентуса. Туринцы настаивают на трансфере

Дуглас Луис может сменить клубную прописку

29 января 2025, 09:34 |
129
0
Ман Сити хочет арендовать игрока Ювентуса. Туринцы настаивают на трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Луис

«Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания полузащитника «Ювентуса» Дугласа Луиса – «горожане» готовы взять бразильца в аренду. Об этом пишет Николо Скира.

По информации источника, английский клуб предложил туринцам подписать 26-летнего бразильского футболиста на правах аренды, за которую «горожане» готовы заплатить. «Ювентус» требует включить пункт об обязательном выкупе футболиста.

Сообщается, что кроме «Манчестер Сити», на футболиста также претендуют в лондонском «Челси». Руководство туринцев хочет получить за своего игрока около 45-50 миллионов евро.

Дуглас Луис летом 2024 года перешел в «Ювентус» из «Астон Виллы» за около 50 миллионов евро. За это время он сыграл за туринский клуб в 18 матчах во всех турнирах.

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Дуглас Луис Ювентус Серия A Манчестер Сити трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Николо Скира
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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