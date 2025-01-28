«Он альфа». Ибрагимович объяснил, зачем Милан подписал Уокера
Златан рассказал, что Кайл очень поможет клубу
Бывший форвард «Милана» Златан Ибрагимович, ныне работающий в структуре клуба, объяснил, почему английский защитник Кайл Уокер перешел из «Манчестер Сити» в «Милан».
«У него сильный характер, который нужен команде, он альфа в раздевалке. Он может помочь всеми способами. По нашему мнению, он также может играть на позиции центрального защитника», – сказал Ибрагимович.
В этом сезоне Уокер провел за Манчестер Сити 18 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Английский защитник провел восемь лет в составе «горожан»
Ранее Жузеп Гвардиола объяснил, почему клуб решил отпустить Кайла Уокера.
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