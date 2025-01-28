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  4. «Он альфа». Ибрагимович объяснил, зачем Милан подписал Уокера
Италия
28 января 2025, 08:53 |
460
0

«Он альфа». Ибрагимович объяснил, зачем Милан подписал Уокера

Златан рассказал, что Кайл очень поможет клубу

28 января 2025, 08:53 |
460
0
«Он альфа». Ибрагимович объяснил, зачем Милан подписал Уокера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Бывший форвард «Милана» Златан Ибрагимович, ныне работающий в структуре клуба, объяснил, почему английский защитник Кайл Уокер перешел из «Манчестер Сити» в «Милан».

«У него сильный характер, который нужен команде, он альфа в раздевалке. Он может помочь всеми способами. По нашему мнению, он также может играть на позиции центрального защитника», – сказал Ибрагимович.

В этом сезоне Уокер провел за Манчестер Сити 18 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Английский защитник провел восемь лет в составе «горожан»

Ранее Жузеп Гвардиола объяснил, почему клуб решил отпустить Кайла Уокера.

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Кайл Уокер Милан Златан Ибрагимович Серия A чемпионат Украины по футболу Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A
Олег Вахоцкий Источник: SempreMilan
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