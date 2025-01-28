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  4. Юрий ВИРТ: «В Дортмунде Шахтер может хлопнуть дверью в Лиге чемпионов»
Лига чемпионов
28 января 2025, 19:15 | Обновлено 28 января 2025, 19:29
379
6

Юрий ВИРТ: «В Дортмунде Шахтер может хлопнуть дверью в Лиге чемпионов»

Смена тренера на стилистику игры Боруссии не повлияет

28 января 2025, 19:15 | Обновлено 28 января 2025, 19:29
379
6
Юрий ВИРТ: «В Дортмунде Шахтер может хлопнуть дверью в Лиге чемпионов»
ФК Верес. Юрий Вирт

29 января футболисты Шахтера проведут заключительный поединок группового раунда Лиги чемпионов – с немецкой Боруссией из Дортмунда.

Бывший вратарь национальной сборной Украины и Шахтера Юрий Вирт в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы соперников и сделал прогноз на завтрашнее противостояние:

– Последние неудачи Боруссии, которые привели к отставке рулевого Нури Шахина, не должны вводить в заблуждение. Да, Боруссии не хватает стабильности, но, думаю, что завтра она сумеет собраться. Тем более, что победа увеличит шансы на попадание в главную восьмерку.

– А смена главного тренера может сыграть какую-то негативную роль?

– Не думаю, кто бы завтра ни был у руля, стилистика же игры Боруссии не изменится. Более того, изменения на тренерском мостике только заставят хозяев действовать с максимальной выкладкой.

– В отличие от большинства немецких команд, Боруссия из Дортмунда действует с открытым забралом.

– Это как раз и дает основания надеяться, что Шахтер сумеет продемонстрировать в обмене ударами свои «козыри»: комбинационный стиль, быстрый переход от обороны к атаке. Будет интересно.

– То, что на днях Даниил Сикан перешел в Трабзонспор, а Александр Зубков также собирается покинуть команду, это серьезные потери?

– Я считаю, что незаменимых не бывает. Поэтому меня порадовало, что даже без этих ведущих исполнителей Шахтер в предыдущем поединке с французским Брестом, произвел сильное впечатление. Не исключено, что «горожане», которые уже обеспечили себе выход в следующий раунд, были не мотивированы, а их действия - разбалансированными. Однако это проблемы Бреста. Главное, что на игре «горняков» не сказалось отсутствие лидеров.

– Тогда напоследок, скажите, чем закончится завтрашнее противостояние в Дортмунде?

– Мне самому интересно, хватит ли Шахтеру умения провести на высоком уровне два поединка подряд на международной арене. Конечно, обидно, что «горняки» потеряли очки в предыдущих поединках с ПСВ и Болоньей, что и не позволило выйти из группы. Но завтра они таки хлопнут на прощание дверью. Будет результативный матч, а все закончится боевой ничьей - 2:2.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 6
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Vbolivalnyk-Peter
Ага, грюкнють... Дивіться, щоб часом то не були двері туалету....
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+1
Alex
К сожалению как только Дортмунд включит высокий прессинг все Украинские команды сыпятся так как не знают как быстро выходить из обороны и за этого в евро лиге это видят и сразу накрывают прессингуют. И за этого ни чего не выигрываем и это каждый год одна и таже тактика . Раз в 5 матчей может и выиграют или ничейка , и все  участие с такой тактикой заканчиваются 
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0
Saar
Ага, тільки не в той бік...🤣
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0
( ͡° ͜ʖ ͡°)
скВИРТ 
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0
Andromed
та вже неважливо що буде у завтрашньому матчі, не треба було втрачати очки в минулому, особливо проти ПСВ
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0
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