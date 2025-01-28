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Товарищеские матчи
Александрия
28.01.2025 16:30 – FT 1 : 1
ДАК 1904
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Украина. Премьер лига
28 января 2025, 18:47 | Обновлено 28 января 2025, 19:30
265
0

Гол Филиппова принес ничью. Александрия сыграла с ДАК 1904

Клуб УПЛ разошелся миром с представителем чемпионата Словакии

28 января 2025, 18:47 | Обновлено 28 января 2025, 19:30
265
0
Гол Филиппова принес ничью. Александрия сыграла с ДАК 1904
ФК Александрия

«Александрия» провела второй спарринг за день. В первом матче команда Руслана Ротаня проиграла австрийскому клубу «Ферст Вена» со счетом 1:2. Гол в том поединке забил Евгений Смирный.

Вторым соперником «Александрии» за 28 января стал словацкий клуб ДАК 1904 (Дунайская Стреда). В чемпионате Словакии команда занимает 4-е место. Правда от лидера клуб отстает на 20 очков.

Словаки открыли счет на 27-й минуте после точного удара Герца. Подопечные Ротаня быстро отыгрались. Голом отметился Филиппов. Второй тайм прошел без забитых мячей.

Товарищеский матч. 28 января. Турция

«Александрия» – ДАК 1904 (Дунайская Стреда, Словакия) – 1:1

Голы: Филиппов (34) – Герц (27).

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Сергій Турчак Источник: ФК Александрия
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