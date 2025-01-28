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  4. «Не хочу оскорблять футболистов...». Маркевич  – об игроках Шахтера в ЛЧ
Лига чемпионов
28 января 2025, 17:24 |
790
0

«Не хочу оскорблять футболистов...». Маркевич  – об игроках Шахтера в ЛЧ

Украинский тренер оценил уровень нападающих донецкого клуба

28 января 2025, 17:24 |
790
0
«Не хочу оскорблять футболистов...». Маркевич  – об игроках Шахтера в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер Донецк

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением об уровне нападающих донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов:

– Те нападающие, которые были у «Шахтера», – не для Лиги чемпионов. Правильно сыграли практически без нападающего (с «Брестом» – прим). Главное, что впереди быстрые игроки. Когда команда играет на контратаках, это всегда дает результат. Ничего здесь нет ужасного.

– Может быть, «Шахтеру» вообще не нужен классический нападающий?

– Да он-то нужен, однако это должен быть действительно нападающий, а не просто так...

– То есть Келси и Сикан – не игроки для Лиги чемпионов?

– Не хочу оскорблять футболистов. Я понимаю, что сейчас не так просто найти нападающих. Тем более привезти их в Украину. Но... В чемпионате Украины еще куда не шло. Где-то они могут что-то сделать. Однако уровень Лиги чемпионов сейчас совсем другой, – считает Маркевич.

29 января «Шахтер» сыграет в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов – соперником украинского клуба станет дортмундская «Боруссия». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что футболист донецкого клуба может перебраться в турецкий чемпионат.

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Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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