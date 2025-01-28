Кривбасс проводит спарринг с норвежским Тромсе. Стартовые составы

«Кривбасс» местом для учебно-тренировочных сборов выбрал Испанию. Очередным соперником в контрольных-матчах стал норвежский клуб «Тромсе».

Чемпионат Норвегии завершился в начале декабря. «Тромсе» занял в нем 13-е место. Команда опередила «Хеугесунн» по дополнительным показателям и смогла избежать переходных матчей. Новый сезон в Норвегии стартует 29 марта.



В предыдущем матче на сборах «Кривбасс» со счетом 1:0 обыграл «Олимпию». Автором победного гола стал Олег Кожушко.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» арендовал вингера сборной Венесуэлы с опцией выкупа.