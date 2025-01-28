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  4. Кривбасс проводит спарринг с норвежским Тромсе. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 17:01 |
246
0

Кривбасс проводит спарринг с норвежским Тромсе. Стартовые составы

Криворожский клуб проводит сборы в Испании

28 января 2025, 17:01 |
246
0
Кривбасс проводит спарринг с норвежским Тромсе. Стартовые составы
ФК Кривбасс

«Кривбасс» местом для учебно-тренировочных сборов выбрал Испанию. Очередным соперником в контрольных-матчах стал норвежский клуб «Тромсе».

Чемпионат Норвегии завершился в начале декабря. «Тромсе» занял в нем 13-е место. Команда опередила «Хеугесунн» по дополнительным показателям и смогла избежать переходных матчей. Новый сезон в Норвегии стартует 29 марта.

В предыдущем матче на сборах «Кривбасс» со счетом 1:0 обыграл «Олимпию». Автором победного гола стал Олег Кожушко.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» арендовал вингера сборной Венесуэлы с опцией выкупа.

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Кривбасс Кривой Рог Тромсе контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Сергій Турчак
Сергій Турчак Источник
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