Кривбасс проводит спарринг с норвежским Тромсе. Стартовые составы
Криворожский клуб проводит сборы в Испании
«Кривбасс» местом для учебно-тренировочных сборов выбрал Испанию. Очередным соперником в контрольных-матчах стал норвежский клуб «Тромсе».
Чемпионат Норвегии завершился в начале декабря. «Тромсе» занял в нем 13-е место. Команда опередила «Хеугесунн» по дополнительным показателям и смогла избежать переходных матчей. Новый сезон в Норвегии стартует 29 марта.
В предыдущем матче на сборах «Кривбасс» со счетом 1:0 обыграл «Олимпию». Автором победного гола стал Олег Кожушко.
Ранее сообщалось, что «Кривбасс» арендовал вингера сборной Венесуэлы с опцией выкупа.
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